Afrique: Forum africain pour la protection de l'environnement - L'Algérie met en place des politiques de développement et énergétiques respectueuses de l'environnement

ALGER — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abderrahmane Hammad, a affirmé, mardi à Alger, que les autorités algériennes oeuvraient à mettre en place des politiques de développement et énergétiques respectueuses de l'environnement, citant à titre d'exemple la réhabilitation du barrage vert.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux du Forum africain pour la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, organisé par l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA) à Alger, le ministre a précisé que "les autorités algériennes, et à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, oeuvrent à mettre en place des politiques de développement et énergétiques respectueuses de l'environnement, comme en témoigne le projet de réhabilitation du barrage vert par la plantation de 70.000 arbustes à travers 13 wilayas, sous la supervision du ministère de la Jeunesse et des Sports".

Le projet de "Forêt olympique en Afrique" initié par le Comité international olympique (CIO) a eu un grand écho en Algérie, où les campagnes de reboisement sont courantes, a-t-il ajouté.

Et de souligner "l'importance majeure qu'accordent le CIO et l'ACNOA à la question de la protection de l'environnement", relevant "la forte présence de la famille olympique ici en Algérie pour prendre part aux travaux de forum".

%

Le CIO avait annoncé le 26 février dernier qu'il sera membre observateur auprès de la Convention-cadre des Nations-Unis sur les changements climatiques, a rappelé le ministre, affirmant, dans ce sens, que "la lutte contre le réchauffement climatique est notre cause à tous".

Se félicitant des projets en faveur de la protection de l'environnement en Afrique, le ministre a rappelé les changements opérés dans ce cadre en termes d'organisation des grands événements sportifs.

Saluant le rôle des Comités nationaux olympiques d'Afrique en matière d'environnement, il a estimé que "ces comités sont un modèle pour les peuples et les jeunes du continent de par les campagnes de nettoyage des plages, des forêts et des structures sportives et des campagnes de reboisement qu'ils organisent".

Sous le patronage du Premier ministre et avec la participation de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, l'Algérie abrite les travaux de ce Forum africain, organisé par l'ACNOA, qui est présidée par l'Algérien Mustapha Berraf. 54 pays africains y prennent part.