Algérie: L'ANPDP reçoit mercredi des représentants des secteurs du Tourisme, de la Culture et de l'Economie de la connaissance

ALGER — L'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel (ANPDP), recevra, mercredi, des représentants des ministères du Tourisme et de l'Artisanat, de la Culture et des Arts, et de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, a indiqué, mardi, un communiqué de l'ANPDP.

"Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'approche participative adoptée par l'Autorité nationale pour accompagner les organismes concernés par la mise en conformité de leur traitement des données à caractère personnel aux dispositions de la loi 18-07 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel", a précisé le communiqué.

Cette procédure concerne dans un premier temps les organismes publics, et touchera ultérieurement les organismes privés, et ce, dans le but de protéger les droits du citoyen lors du traitement de ses données personnelles, selon la même source.