Algérie: Le Général d'Armée Chanegriha reçu par le représentant personnel de l'Emir de l'Etat du Qatar

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a été reçu, mardi, au troisième jour de sa visite officielle au Qatar pour participer à la 8e édition de l'Exposition et la Conférence internationales de Doha sur la Défense maritime "DIMDEX-2024", par Cheikh Jasem Ben Hamad Al Thani, représentant personnel de l'Emir de l'Etat du Qatar, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Au troisième jour de sa visite officielle au Qatar pour participer à la 8e édition de l'Exposition et la Conférence internationales de Doha sur la Défense maritime (DIMDEX-2024), Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP, a été reçu mardi 5 mars 2024 par Son Altesse, Cheikh Jasem Ben Hamad Al Thani, représentant personnel de Son Altesse l'Emir de l'Etat du Qatar", précise la même source.

"A l'entame, je tiens à vous faire part de ma profonde reconnaissance pour cet accueil que vous m'avez réservé. Une occasion que je saisis pour vous faire part des salutations de votre frère Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale, qui accorde une importance particulière à la promotion de nos relations militaires bilatérales dans tous les domaines d'intérêt commun", a-t-il déclaré.

"A cet égard, il convient de souligner le niveau remarquable des relations politiques entre l'Algérie et l'Etat frère du Qatar, et qui constitue une motivation pour nos deux armées à aller de l'avant sur la voie d'une coopération militaire au diapason de ce rapprochement politique distingué et prometteur entre les deux pays", a-t-il indiqué.

"A cet effet, nous pouvons affirmer que nous avons pu, grâce à ces visites mutuelles de différents niveaux, dresser les jalons de nos futures relations bilatérales dans divers domaines, qui seront à même de nous permettre d'identifier ensemble les domaines de coopération possibles et mutuellement bénéfiques", a ajouté le Général d'Armée.

De son côté, Cheikh Jasem Ben Hamad Al Thani s'est dit "très ravi de la participation de l'Algérie à cette exposition, représentée par le Chef d'Etat-major de l'ANP, valorisant le haut niveau de la coopération militaire entre les deux pays frères, qui reflète le degré élevé de compréhension et de confiance qui caractérise les relations entre l'Algérie et le Qatar à plus d'un titre".