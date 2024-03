Algérie: L'ambassade de la République populaire de Chine en Algérie offre un don au CHU de Sétif

SETIF — L'ambassade de la République populaire de Chine en Algérie a offert lundi un don comprenant des équipements médicaux au profit du centre hospitalo-universitaire CHU Abdenour Saâdna de Sétif pour des services et consultations médicales en gynécologie obstétrique.

La cérémonie de remise de ces équipements médicaux a eu lieu au CHU, en présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, M. Li Jian et le directeur de wilaya de la santé, Ali Benkamla en plus des cadres du secteur et le président de l'Assemblée populaire communale (APC), Hamza Belayat.

L'initiative s'inscrit dans le cadre de la "promotion de la coopération et le partenariat entre les deux pays dans le domaine médical, l'approfondissement des relations et la consolidation des liens d'amitié entre les deux peuples d'autant que les missions médicales chinoises viennent en Algérie de manière cyclique depuis plus de 60 ans", a indiqué l'ambassadeur qui supervisait l'opération d'octroi de don.

L'ambassadeur qui a reçu des explications sur les potentialités dont dispose la wilaya de Sétif dans divers domaines a précisé que "l'effort se poursuivra dans le futur pour développer et hisser le niveau de la coopération et de partenariat entre la République populaire de Chine et l'Algérie dans le domaine académique".

Par ailleurs, l'ambassadeur a indiqué que les relations algéro-chinoises dans les différents domaines, notamment économique constitue un modèle de coopération, précisant que 20 investisseurs chinois des secteurs public et privé participeront mardi au forum économique de Sétif pour étudier les moyens de coopération et d'échange dans ce domaine et faire sortir une vision sur les opportunités d'investissement dans la région.

L'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie a évoqué également l'importance du secteur du tourisme dans le développement du partenariat entre les deux pays et le renforcement et l'approfondissement de la relation entre les peuples algérien et chinois, ajoutant que "2024 sera l'année de la découverte des potentialités touristiques dans la région de Sétif par le peuple chinois" notamment la région de Djemila à l'Est de Sétif qu'il a qualifiée de "perle touristique".

De son côté, directeur général du CHU Mohamed Abdenour Saâdna de Sétif, M. Abdelaziz Tifour a valorisé à cette occasion l'initiative, estimant qu'elle reflète la solidité des relations entre l'Algérie et la République populaire de Chine.

Le don reçu par le CHU de Sétif est composé d'un équipement d'échographie, des appareils d'imagerie vasculaire et des injections électroniques pour faire passer le médicament.

La 28ème mission médicale chinoise exerce ses missions à l'hôpital mère-enfant El Bez à l'ouest de Sétif depuis le mois d'octobre dernier, a-t-on rappelé précisant qu'elle est composée de 5 médecins spécialistes en gynécologie obstétrique, 2 médecins spécialisés en réanimation, et 2 autres spécialistes en acupuncture chinoise, selon les explications données par la directrice des activités médicales et paramédicales au CHU de Sétif, DR. Feriel Saâda.