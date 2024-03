Algérie: Dahleb appelle les comités olympiques à mobiliser leurs capacités pour contribuer à la protection de l'environnement

ALGER — La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb a appelé, mardi à Alger, les différents comités olympiques à mobiliser leurs capacités, en vue de contribuer à la sensibilisation aux grands défis écologiques.

La ministre s'exprimait dans une allocution à l'ouverture du Forum africain pour la préservation de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques, organisé sous le patronage du Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, par l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), présidée par l'Algérien Mustapha Berraf, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad et des représentants des deux présidents du Parlement avec ses deux chambres.

Dans son allocution, Mme Dahleb a invité les comités olympiques à "exploiter les capacités et les moyens de mobilisation dont dispose le sport dans le but d'améliorer les résultats enregistrés dans le cadre des objectifs du développement durable (ODD)", et ce en impliquant les espaces de pratique du sport, toutes disciplines confondues, et à leur tête, le mouvement sportif olympique, dans l'opération de sensibilisation aux grands défis écologiques, dans l'objectif de protéger et préserver l'environnement".

La ministre a en outre relevé le lien étroit entre le sport et l'environnement, "étant donné que le monde du sport et des sportifs est plus conscient de l'impact de la pollution de l'environnement et des changements climatiques sur la santé et le milieu sportif et de manière générale sur le cadre de vie, et ce à travers la pratique du sport, l'organisation et la gestion des manifestations".

%

Cela est à même de contribuer à la sensibilisation des habitants de manière générale, et des jeunes de manière spécifique, à la protection de l'environnement et à la lutte contre les changements climatiques, a estimé Mme Dahleb, soulignant que "la responsabilité environnementale est le troisième pilier du mouvement olympique, aux côtés du sport et de la culture".

Par la même occasion, la première responsable du secteur de l'environnement a rappelé l'engagement de l'Algérie en matière de lutte contre toutes les formes de pollution, à travers son adhésion aux conventions internationales et régionales, à l'instar de la convention de Barcelone pour la protection de la Méditerranée, mettant en avant les démarches de son département ministériel, à travers le plan national d'adaptation aux changements climatiques, connu sous l'appellation de "Plan national Climat" (PNC), en vue de renforcer la résilience de la société et de l'économie face aux effets de ces changements, ainsi que la préservation des ressources naturelles et des infrastructures de base contre les risques des phénomènes météorologiques extrêmes.

A ce propos, Mme Dahleb a affirmé que la lutte contre les risques climatiques constituait "une priorité nationale", citant dans le même contexte une série de projets décidés à cet égard, tels que la réhabilitation et l'élargissement "du barrage vert", par l'augmentation de la superficie du couvert végétal à 4,7 millions d'hectares à l'horizon 2035, pour faire face au phénomène de désertification au nord du pays, à travers la réalisation d'une ceinture forestière s'étalant sur 1.500 km, de l'est vers l'ouest.

La ministre a également rappelé l'adhésion de l'Algérie en 2007, lors de la 8e session des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine (UA) tenue à Addis-Abeba, à l'Initiative de l'UA de la Grande muraille verte (GGWSSI) qui s'étend sur 7.800 km et traverse 11 pays.

L'Algérie accorde une importance majeure à la transition énergétique, en s'appuyant sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique et en adoptant une stratégie et une feuille de route pour le développement de l'hydrogène vert, "une des principales options sur laquelle l'Algérie compte pour diversifier son mix énergétique", a-t-elle assuré.

Pour Mme Dahleb, l'initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune portant création d'un mécanisme africain pour la gestion de la capacité d'adaptation et de réponse aux catastrophes adopté lors de la réunion du Conseil de sécurité et de paix relevant de l'Union africaine tenue le 29 octobre 2021, est "le meilleur moyen pour assurer la résilience de notre continent face aux différents défis, tout en oeuvrant à trouver des solutions capables de réduire l'impact des crises induites par les risques climatiques".

La ministre a insisté, dans ce sillage, sur la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre de la proposition de l'Algérie, portant création d'un fonds d'appui aux mesures de lutte contre les effets négatifs du changement climatique dans les pays africains souffrant d'une vulnérabilité climatique.

Lors de cette rencontre de deux jours, plusieurs exposés ont été présentés sur la stratégie du secteur de l'Environnement pour sensibiliser le mouvement sportif africain aux efforts consentis dans ce domaine.