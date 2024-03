Algérie: Tindouf /L'exposition internationale d'El-Mouggar - Un carrefour de renforcement des relations entre peuples voisins

TINDOUF — Le ministre du commerce et de la promotion des exportations, Tayeb Zitouni a souligné mardi à Tindouf, que "l'exposition internationale "El-Mouggar" constitue un rendez-vous de consolidation des relations commerciales et de rapprochement entre les populations voisines".

"La manifestation internationale d'El-Mouggar de Tindouf constitue un carrefour de renforcement des relations commerciales, de rapprochement entre populations voisines et de brassage des civilisations à la faveur des échanges économiques, commerciaux et culturels", a affirmé M. Zitouni en ouverture de la 12ème édition de l'exposition internationale El-Mouggar, en présence des ministres, du commerce, de l'Industrie, de l'artisanat et du tourisme de la République Islamique de Mauritanie, et du commerce de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), respectivement MM. Lamrabat Ould Benahi et Ahmed Bachr Ammi Ammar.

"Cette exposition internationale coïncide avec le lancement, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, des mégaprojets de développement, en l'occurrence l'exploitation du gisement de Gara-Djebilet, la réalisation de la ligne ferroviaire Tindouf/Oran, l'inauguration du poste frontalier terrestre algéro-mauritanien "Chahid Mustapha Benboulaid", ainsi que le projet de la route reliant Tindouf (Algérie) et Zouerate (Mauritanie), et l'inauguration de la zone franche de libre échange entre les deux pays", a-t-il souligné.

"Ces opérations devraient faire de la région de Tindouf un pôle économique contribuant au raffermissement des relations de fraternité, de bon voisinage et d'intégration sociale et culturelle augurant d'un avenir radieux dans les échanges commerciaux", a ajouté le ministre.

Et de soutenir : "Nous entendons de faire de Tindouf, au travers la manifestation d'El-Mouggar, un des grands pôles économiques nationaux eu égard à sa position limitrophe aux pays de la Mauritanie et la république arabe sahraouie démocratique, de carrefour d'échanges économiques et commerciaux et de dynamisation des activités fructueuses et rentables pour les populations de la région".

De son côté, le ministre du commerce sahraoui, a affirmé que "la manifestation d'El-Mouggar constituera un essor prometteur des activités commerciales et socio-économiques fructueuses pour les populations de la région et des pays de l'Afrique de l'Ouest".

La 12ème édition d'El-Mouggar enregistre la participation de près de 140 exposants, 100 opérateurs économiques, 40 artisans, 76 entreprises publiques algériennes, sept (7) groupes publiques et 20 entreprises privées, issus des pays participants, Algérie, Mauritanie et la République arabe Sahraouie démocratique .

L'on relève l'exposition lors de cette manifestation (5-9 mars) des produits de l'industrie agro-alimentaire, mécanique, des produits pharmaceutiques, énergétiques et électroniques.