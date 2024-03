Burkina Faso: Montée des couleurs nationales dans les Hauts-Bassins - Le Président de l'ALT salue la résilience des acteurs de l'or blanc

La traditionnelle montée des couleurs nationales dans les services et institutions de la région des Hauts-Bassins a eu lieu, le mardi 5 mars 2024 à Bobo-Dioulasso. Tenue dans l'enceinte du complexe industriel Bobo III de la Société des fibres textiles (SOFITEX), elle a connu la participation du Président de l'Assemblée législative de transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma et du ministre d'Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts, et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Pour la énième fois, la traditionnelle montée des couleurs nationales dans les services et institutions de la région des Hauts-Bassins s'est poursuivie. En effet, l'ensemble des corps constitués des Hauts-Bassins avec à leur tête la gouverneure de la région, Mariama Konaté, ont marqué leur appartenance à la mère patrie ce mardi 5 mars 2024. C'est le complexe industriel de la Société des fibres textiles (SOFITEX) Bobo III qui a abrité cet acte patriotique.

Cette cérémonie a connu la présence du Président de l'Assemblée législative de transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma et du ministre d'Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. La montée des couleurs nationales, selon la gouverneure de la région des Hauts-Bassins, est l'occasion de revisiter l'ensemble les grands évènements majeurs de la région au cours du mois écoulé et de dégager de nouvelles perspectives. A ce titre, elle a cité entre autres le séjour du Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, dans la région à l'occasion de la première édition des Journées de l'aviation civile de l'espace de l'Alliance des Etats du Sahel.

En marge de ce séjour le chef du gouvernement a inauguré une usine de production de boisson gazeuse à Orodara, et une station d'essence à Kotédougou. Mariama Konaté a, en outre, invité les membres des corps constitués de la région à s'approprier l'organisation de la SNC 2024 qui se tiendra du 27 avril au 4 mai 2024 pour en faire « une réussite totale ». Le ministre d'Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts, et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a pour sa part salué la tenue régulière de cette cérémonie dans la région des Hauts-Bassins. « Les Hauts-Bassins offrent un exemple qui va faire école partout au Burkina Faso », a-t-il indiqué.

Du coton de qualité pour maintenir le flambeau haut

Après la montée des couleurs, le Président de l'ALT, Dr Ousmane Bougouma, a visité les locaux du complexe industriel SOFITEX Bobo III. Du laboratoire de traitement des graines de coton au service de classement et de contrôle de qualité, en passant par l'usine d'égrenage, Ousmane Bougouma, accompagné par des députés de la Transition, a été impressionné par le travail des agents. Selon Dr Bougouma, cette visite est une reconnaissance de la résilience des acteurs de la filière coton.

« Nous sommes venus saluer la combativité et l'engagement de nos producteurs, transformateurs et de l'ensemble des acteurs de la filière coton qui, malgré le contexte sécuritaire national difficile et le contexte international difficile maintiennent haut le flambeau de la filière coton au Burkina Faso », a-t-il laissé entendre. A l'en croire, la visite a permis de voir que la SOFITEX travaille dans l'intérêt des producteurs. « Nous avons une société qui est aux standards internationaux et qui produit des fibres de qualités qui permettent ainsi au Burkina Faso d'avoir du coton de bonne qualité », a ajouté Dr Ousmane Bougouma.

Le directeur général de la SOFITEX, Boubacar Sidiki Seye, s'est réjoui de la tenue de la montée mensuelle des couleurs nationales dans ses locaux et de la visite du premier responsable de la représentation nationale. Pour lui, cette visite va galvaniser les travailleurs qui vont donner le meilleur d'eux pour l'atteinte des objectifs de la SOFITEX. « Nous avons expliqué au président de l'ALT, les difficultés que nous rencontrons par rapport aux prix des intrants agricoles, car cela est une des grosses difficultés que nous avons eues cette année. Elle constitue un frein dans la production cotonnière », a-t-il dit.