Sénégal: Appel à une utilisation rationnelle des matériaux de construction

Diamniadio — Le secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie, Ibrahima Guèye, a appelé mardi à Diamniadio (ouest) à "une utilisation beaucoup plus rationnelle" des matériaux de construction pour en assurer leur disponibilité durable sur le marché.

"Les matériaux de construction sont épuisables, donc en termes de durabilité et disponibilité , il faudrait penser à leur utilisation de façon plus rationnelle, ou réfléchir à des matériaux de substitution comme le sable. Le Sénégal est un pays émergent, les constructions continueront, à se faire de plus en plus. », a dit M. Guèye.

Il présidait l'ouverture d'un atelier axé sur l'élaboration d'un projet de mise en oeuvre de la Stratégie nationale de gestion des carrières. Selon lui, cette rencontre "pourrait permettre d'optimiser les exploitations de carrières dans le sous-secteur des Mines, de la Géologie et des Grands travaux" de l'Etat.

Organisée à la sphère ministérielle, Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio, la rencontre vise également à faire l'Etat des lieux et le diagnostic du secteur des carrières au Sénégal. Plusieurs experts, des officiels, des chefs de services régionaux des Mines et de la Géologie, des exploitants de carrières ainsi que des représentants de ministères et institutions concernés ont également pris part à cette rencontre.

Ibrahima Guèye, a rapporté que le Plan Sénégal émergent (PSE), durant ses deux premières phases, a engendré beaucoup de travaux de réalisation d' autoroutes, de projets dans les secteurs ferroviaire, immobilier et des infrastructures, entre autres.

"Ce qui explique, selon lui, la très forte demande en matériaux de construction". "Nous pourrons à l'issue de cette rencontre, élaborer et définir ensemble, une stratégie qui puisse optimiser davantage le sous-secteur, en vue de mieux accompagner, les grands chantiers de l'Etat", a préconisé le secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie.