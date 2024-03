Sénégal: Plus de 500 milliards investis pour la construction de ponts et d'autoponts en 12 ans (officiel)

Dakar — Le Sénégal a investi de 2012 à 2024 plus de 500 milliards de FCFA dans la réalisation de ponts et d'autoponts, a déclaré, mardi, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye.

"De 2012 à maintenant, le Sénégal a réalisé des ponts, des autoponts et des ouvrages de franchissement pour plus de 500 milliards de FCFA", a-t-il déclaré, faisant état d'une trentaine d'autoponts, de ponts réalisés et d'autres ouvrages sous les autoroutes et des infrastructures en cours de réalisation dans le cadre du Programme spécial de désenclavement.

Le ministre s'exprimait à la fin d'une visite des chantiers de l'autopont Bourguiba-Front de Terre, long de 600 mètres, et des ponts de Diamniadio.

Se réjouissant de l'avancement des travaux, Mansour Faye a indiqué que la réception du projet du pont Bourguiba-Front de Terre est prévue entre la fin du mois de mai et début juin.

"Vu l'état d'avancement des travaux, nous osons espérer réceptionner les travaux entre fin mai et début juin", a t-il fait savoir, notant que "l'entreprise en charge du projet est habituée à livrer ses travaux avant la date butoir".

Selon lui, "la fondation est à 74% de réalisation, l'élévation à 96%, le tablier à 75%". Le ministre a relevé que "la culée et mur de soutènement est à 62%, la chaussée à 70% et les équipements et finitions à 55%".

Mansour Faye a affiché le même optimisme concernant les chantiers de Diamniadio. "'L'état global d'avancement au niveau du TER est de 43% et à 52% au niveau de la Nationale 1", a t-il dit.

Il s'agit de deux autoponts de la Nationale 1 et du Train express régional (TER) qui vont permettre "un link entre le pôle urbain de Diamniadio et la route nationale", a expliqué Ibrahima Pouye, ingénieur chargé de projets à l'Ageroute.

Démarré, en octobre, ce projet, d'un coût de "plus de 20 milliards de FCFA, sera réceptionné en octobre 2024", a fait savoir M. Pouye.