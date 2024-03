Sénégal: Un Conseil interministériel sur la stratégie de gestion des eaux de surface

Dakar — Le Premier ministre Amadou Ba préside, ce mardi, un Conseil interministériel dont l'objectif est d'élaborer une stratégie globale et cohérente pour valoriser les ressources en eau de surface du Sénégal.

"Nous avons devant nous une tâche immense, mais aussi une opportunité sans précédent de transformer notre pays et d'assurer un avenir meilleur pour les générations à venir. C'est pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui pour élaborer une stratégie globale et cohérente visant à mobiliser et à valoriser nos ressources en eau de surface de manière durable et équitable", a-t-il déclaré à l'ouverture de la rencontre en présence du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Alioune Ndoye, et du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam.

Selon lui, "la prise en charge des eaux de surface nécessite une démarche de mise en cohérence avec d'autres politiques, telles que la Stratégie nationale de Souveraineté alimentaire, la transition écologique et les politiques en matière d'élevage, de pêche et d'emploi".

Le chef du gouvernement a évoqué également la problématique de la qualité de l'eau avec notamment les cas des lacs de Guiers et de la Falémé.

"Nous devons naviguer avec agilité à travers les courants tumultueux de la stratégie et de la technologie, en quête de solutions novatrices et durables. Ensemble, nous pouvons transformer cet océan de défis en une mer d'opportunités, où chaque goutte d'eau compte et où chaque action compte double", a-t-il préconisé.

"En unissant nos efforts et en mettant nos ressources en commun, je suis convaincu que nous pouvons surmonter les défis qui se dressent devant nous et construire un avenir où l'eau est une source de paix et de prospérité pour tous", a-t-il ajouté.