Angola: La première dame à la 8e conférence de la Journée du design italien 2024

Talatona — La première dame de la République, Ana Dias Lourenço, a participé mardi, à Luanda, à la 8e Conférence de la Journée du design (IDD) 2024, promue par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

À la fin de l'événement, Ana Dias Lourenço a déclaré que l'événement avait apporté des approches intéressantes, liées aux projets créés par les participants, démontrant qu'avec créativité et dévouement, il est possible de faire beaucoup de choses et de bien les faire, ce qui rend les Angolais fiers dans n'importe quelle partie du monde.

Pour sa part, l'ambassadeur d'Italie en Angola, Cristiano Galo, a déclaré que la conférence visait à célébrer la créativité, le goût italien et la capacité d'innovation des professionnels et des entreprises italiennes, qu'il considère comme le moteur de la consolidation et du succès international.

Selon le diplomate, l'événement visait également à maintenir une conversation interactive, aboutissant à une dynamique de partage de connaissances entre les représentants du monde académique.

"La création de réseaux de contacts est la première étape fondamentale vers le développement de partenariats, que ce soit dans le secteur des échanges académiques ou à caractère commercial, à travers la participation aux nombreux salons sectoriels organisés dans votre pays", a-t-il souligné.