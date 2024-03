Angola: Le pays et la France discutent de la coopération parlementaire

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, s'est entretenue mardi, à Paris, avec son homologue française, Yael Braun-Pivet pour discuter de la coopération bilatérale dans le domaine parlementaire.

Au cours de la rencontre, les questions relatives au statut juridique de la femme, à la protection et à la promotion de ses droits, à l'équité, à l'inclusion dans les processus de décision politique et à la promotion de la paix ont été menu des discussions.

L'entretien a aussi permis de se pencher sur la coopération bilatérale, de même que le renforcement des relations d'amitié et la solidarité entre les deux parlements et les deux peuples.

A cette occasion, Carolina Cerqueira a invité son homologue de France à effectuer une visite officielle en Angola.

La présidente de l'Assemblée nationale séjourne dans la capitale française pour participer, du 6 au 7 mars, au Sommet des présidentes de parlements du monde entier.

L'événement réserve, pour le premier jour, une conférence sur des personnalités féminines inspirantes, l'inauguration d'une exposition consacrée aux droits politiques des femmes, dans la Galerie des Fêtes de l'Assemblée nationale de France.

L'ordre du jour de la deuxième journée prévoit deux tables rondes sur l'éducation à l'égalité, la lutte contre les violences faites aux femmes et la santé, ainsi que l'égalité et la parité en politique et l'affirmation de modèles féminins.

Le forum, qui célèbre ses 11 ans d'existence, est un espace de partage d'expériences entre femmes dirigeantes du monde entier et d'analyse des avancées et des défis dans le renforcement de l'équité, de la participation et des opportunités pour les femmes dans le monde.