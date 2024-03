Congo-Brazzaville: Salon mondial du tourisme de Berlin - Le pays mis en lumière

Le salon international du tourisme ITB (International tourism bourse) en Allemagne s'est ouvert le 5 mars au parc des expositions de Messe Berlin, avec une présence remarquée de la République du Congo.

Porté par le ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, le stand du Congo associe dans cet événement mondial phare de la profession des opérateurs emblématiques l'offre touristique du pays, en particulier le site touristique de Ngabé, Wild Safari Tour, WCS, l'hôtel Pefaco, le parc d'Odzala-Kokoua ou encore le parc de Nouabalé-Ndoki. Le Grand hôtel de Kintélé est également présent, ainsi que le jeune chef Alf qui, durant ces trois jours, va régaler les visiteurs de ses créations inventives aux arômes du pays, du cacao, moringa, gingembre et baobab aux arachides, safou ou bissap.

Pour la ministre en charge du Tourisme, Lydie Pongault, ITB Berlin est l'occasion de montrer le Congo dans toutes ses composantes. « Notre pays recèle de richesses naturelles et culturelles incomparables. Refuges d'espèces animales protégées, nos vastes forêts tropicales abritent une biodiversité exceptionnelle tandis que nos parcs nationaux préservent des écosystèmes uniques au monde.

De Brazzaville à Pointe-Noire en passant par le fleuve Congo et ses affluents, chaque département révèle un large éventail de paysages, de cultures et de traditions. C'est toute cette particularité touristique et culturelle que nous sommes venus montrer ici à Berlin aux investisseurs comme au public en quête de nouveaux horizons », a-t-elle expliqué aux journalistes. Et de fait, le stand qui affiche en majesté le fleuve Congo, ses forêts, sa faune attire les visiteurs curieux de découvrir les trésors du pays.

%

Pendant trois jours, ITB Berlin va accueillir sur un vaste espace d'expositions près de 180 000 personnes, pour plus de la moitié des opérateurs économiques en quête de nouveaux marchés et plus de 10 000 exposants venus de 180 pays. Il abrite aussi un congrès touristique Market Trends & Innovations (évolutions du marché et innovations) qui est un laboratoire d'idées sur l'industrie globale du tourisme et ses évolutions dans un monde de plus en plus digital et durable. Tous les acteurs du secteur sont également présents : tour-opérateurs, sites de réservations, destinations, compagnies aériennes et hôtels jusqu'aux loueurs de véhicules.