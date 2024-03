Congo-Brazzaville: Hôpital général Adolphe-Sicé - Les médecins stagiaires en grève

Plus de 400 médecins stagiaires exerçant à l'hôpital général Adolphe-Sicé de Pointe-Noire se sont mis en grève, le 4 février, pour demander une revalorisation de leur salaire.

Après plusieurs années de supplices, les médecins stagiaires de l'hôpital général Adolphe-Sicé ne décolèrent pas. Ils ont décidé de suspendre leurs prestations au sein de cet hôpital si leur situation ne s'améliorait pas. Ils sont au total 400 grévistes dont 323 stagiaires infirmiers, 77 prestataires à la pharmacie, à l'administration et à l'audit à avoir déposé un préavis de grève auprès de leur hiérarchie pour réclamer l'amélioration de leur statut.

Les revendications, disent-ils, n'ont pas changé et demeurent les mêmes, de « l'augmentation des salaires » à « l'amélioration des conditions de travail », sans oublier « la prise en charge en cas de maladie ». « La situation a trop perduré », lance l'une d'entre elles, pancarte à la main, les inscriptions définissant bien le motif de leur grève. En effet, certains stagiaires sont là depuis plus de 20 ans et ne toucheraient à la fin du mois qu'une prime de moins de 50 000 FCFA. Aujourd'hui, ils ont décidé de regrouper leur force et de lancer un mouvement de grève pour sensibiliser les plus hautes autorités. « Les responsables du centre nous ont menés en bateau jusque-là, moi je suis là depuis 2004, j'ai passé toute ma jeunesse ici et je gagne moins de 50 000 F CFA. Ici, même le technicien de surface gagne mieux qu'une infirmière stagiaire», a dit P. Malanda, infirmière stagiaire.

Notons qu'à la suite de la grève lancée par les médecins stagiaires, le premier centre hospitalier de la ville de Pointe-Noire a tourné au ralenti, et comme à l'accoutumée, la grève n'a toutefois pas interrompu son activité. Les médecins étant au besoin assignés pour assurer la continuité des soins.