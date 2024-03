Congo-Brazzaville: Infrastructure - Denis Sassou N'Guesso a lancé les travaux du nouveau siège de la CNSS à Brazzaville

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a posé le 5 mars la première pierre de la « Tour espérance », le nouveau siège de la Caisse nationale de sécurité sociale(CNSS). L'immeuble à usage commercial permettra à la CNSS d'accroître ses rendements pour assurer le paiement régulier des pensions de retraite aux assurés que sont les salariés du secteur privé et leurs ayants droit.

Les travaux de construction du siège de la CNSS de 128 m de hauteur, avec vingt-huit étages dont deux sous-sols servant de parkings, sont financés à environ 41,8 milliards de FCFA par un consortium de banques. La Tour espérance sera érigée sur le terrain de 4 000 m2 de l'ex- école La boussole à la gare Poto-Poto, dans le troisième arrondissement de la capitale Brazzaville.

L'intérieur de l'immeuble pourra accueillir jusqu'à 20 000 m2 des bureaux, 6 000 m2 de galerie commerciale, des salles de conférence, un auditorium de 1 000 places, une cafétéria, une terrasse d'observation, un restaurant panoramique et bureau VIP à son sommet. En plus d'être équipée de dix ascenseurs dont deux panoramiques, d'après le directeur général de la CNSS, Evariste Ondongo, la Tour est conçue dans un style ultra moderne et écologique réduisant la consommation d'énergie et de l'empreinte carbone.

Cet investissement devrait permettre à la CNSS de relever ses nombreux défis, notamment l'augmentation constante des pensionnaires qui contraste avec la baisse des cotisations. Il contribuera à renforcer la performance de la CNSS, à garantir l'accès aux soins de santé et la sécurité du revenu pour les assurés, a estimé Evariste Ondongo. « La Tour espérance accueillera de nombreux postes de travail et offrira un environnement de travail moderne, convivial et sécurisé aux futurs utilisateurs », a-t- il ajouté.

La CNSS représente, en effet, un instrument de la mise en oeuvre de la politique sociale du gouvernement congolais qui a engagé depuis une dizaine d'années une série de réformes marquées par l'audit du fichier des assurés et le renforcement du processus de recouvrement des cotisations sociales. La modernisation de la caisse sociale devrait se poursuivre par la mise en service cette année de la direction départementale de la Cuvette-Ouest à Ewo et le lancement des travaux du siège de la Lékoumou à Sibiti, après l'inauguration des directions départementales du Pool à Kinkala, des Plateaux à Djambala, de la Cuvette à Makoua, de la Likouala à Impfondo, du Kouilou à Pointe-Noire.

L'ambition du gouvernement est d'étendre la sécurité sociale à l'ensemble du pays et à toutes les couches sociales professionnelles, même aux travailleurs indépendants, a indiqué Firmin Ayessa, le ministre d'État de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale. « Nous sommes ici pour nous rappeler l'importance d'un service public unique, que tout le monde ne saisit pas la portée, la sécurité sociale (...) Il s'agit du bouclier dont nous nous sommes dotés pour nous protéger collectivement, afin qu'aucun Congolais ne soit laissé pour compte », a-t-il martelé.

Les chantiers du futur immeuble de la CNSS, en plus d'un parking adjacent à usage commercial de 350 véhicules, sont confiés à la société MBTP pour une durée de trente-six mois. Ceux-ci vont générer, d'après des estimations, plus de 1450 emplois. L'ouvrage contribuera au rayonnement de la ville capitale et surtout de Poto-Poto, s'est réjoui l'administrateur-maire de l'arrondissement, Lucie Okemba.