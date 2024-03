Congo-Kinshasa: Kananga - L'ambassadrice du Canada évalue les projets financés par son pays

L'ambassadrice du Canada en RDC, séjourne à Kananga depuis lundi 4 mars pour évaluer certains projets financés par son pays au Kasaï-Central. Il s'agit notamment du projet "Voix et leadership" pour l'autonomisation de la femme et la réhabilitation de l'hôpital Saint Georges de Kananga.

Après sa rencontre avec le gouverneur et la visite de l'ONG FMMDI, Maryse Guilbault a indiqué que le Canada était plus engagé dans des projets de développement :

« Le potentiel qu'il y a dans le pays, dans la province, pour les entreprises canadiennes qui sont intéressées à venir investir en RDC. Pour nous, l'investissement à l'étranger est très important. C'est l'un des domaines que je veux explorer le plus pendant ma mission. Ici, c'est augmenter les relations commerciales et économiques entre la RDC et le Canada. De petits, moyens et grands projets. Par exemple "Voix et leadership des femmes" en raison de 9 millions de dollars jusqu'en 2028. C'est pour l'autonomisation des femmes, les droits des femmes et des jeunes filles ».

La diplomate canadienne a évoqué également d'autres projets :

« On a de projets plus modestes aussi comme celui de réfection d'une partie de l'hôpital Saint Georges, en raison de 3 millions de dollars canadiens, donc 2, 5 millions de dollars américains pour résoudre les problèmes obstétriques chez les femmes et les jeunes filles ».