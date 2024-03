Algérie: Sidi Bel Abbes - Appel à s'orienter vers l'assurance globale des récoltes agricoles

Sidi Bel Abbes — Les participants à une rencontre régionale consacrée à la filière céréalière, organisée mardi à Sidi Bel Abbes sous le slogan "la coopération agricole, un moyen efficace pour développer les grandes cultures et garantir la sécurité alimentaire", ont appelé à l'impératif de s'orienter vers l'assurance globale des récoltes des agriculteurs.

A ce propos, ils ont estimé que cette démarche est la plus appropriée pour faire face aux multiples défis auxquels sont confrontés les professionnels de cette filière, notamment la sécheresse et les calamités agricoles induites par le dérèglement climatique.

Dans ce contexte, le Secrétaire général du Conseil national interprofessionnel de la filière céréalière, Abdelghani Benali, a mis l'accent sur la nécessité de trouver les solutions appropriées à même de permettre d'accélérer l'application de la feuille de route mise en œuvre pour la relance de la filière et l'accompagnement des agriculteurs afin d'accroître la production et sa préservation.

L'intervenant a préconisé, à cet effet, la mise en place d'un guichet unique comportant l'assurance globale contre les calamités agricoles, les dérèglements climatiques, ainsi que l'assurance sociale des agriculteurs.

M. Benali a, par ailleurs, appelé à instaurer chez les professionnels de filière la culture de l'assurance et à les accompagner techniquement et financièrement, ainsi que de permettre à la Caisse d'assurance à octroyer aux agriculteurs des crédits par le biais d'un guichet unique comportant divers avantages.

De son côté, la directrice des études des assurances sociales, relevant de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), Benarbia Zakia, a précisé que la "Caisse assiste les agriculteurs à faire face aux problèmes induits par le dérèglement climatiques, en oeuvrant à trouver les solutions appropriées".

Elle a indiqué, dans ce contexte, que la CNMA a élaboré une étude pour l'inclusion des assurances-calamités dans la liste des risques agricoles, de même qu'elle s'attelle à les accompagner sur le terrain et à les sensibiliser à l'importance de contracter une assurance afin de protéger leurs récoltes.

De son côté, le wali de Sidi Bel Abbes, Samir Chibani, a mis en exergue les efforts déployés par les Hautes autorités du pays pour soutenir et consolider le secteur de l'Agriculture, afin de garantir la sécurité alimentaire du pays, dont les "fruits se sont concrétisés dans divers programmes de développement rural intégrés et les différents dispositifs d'aide aux agriculteurs à travers la Caisse régionale d'assurances agricole (CRMA) et la mise en œuvre de la politique du renouveau agricole".

Il convient de signaler que l'organisation de cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série d'initiatives similaires initiées, récemment, par la CNMA avec la participation du Conseil interprofessionnel, dans le but d'identifier et d'examiner les problèmes auxquels est confrontée la filière céréalière et à trouver les solutions requises.

La rencontre, dont les travaux se sont déroulés dans la salle des conférences du siège de la wilaya de Sidi Bel Abbes, a vu la participation des acteurs du secteur agricole de 13 wilayas de la région Ouest et de responsables du Conseil national interprofessionnel de la filière céréalière, des professionnels de la filière, ainsi que des responsables des Chambres et des directions des services agricoles de la région.