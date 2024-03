Tunisie: « Le Porteur d'histoire » du franco-britannique Alexis Michalik à guichet fermé à El Teatro

Tunis — Le metteur en scène, acteur et dramaturge franco-britannique Alexis Michalik est actuellement en tournée en Tunisie pour présenter son spectacle à succès « Le Porteur d'histoire ».

La première représentation de cette pièce dans la Capitale a eu lieu, mardi soir, à la salle de l'espace El teatro, à guichet fermé. Idem pour le spectacle du mercredi 6 mars dans ce même lieu de près de 250 places qui affiche déjà complet.

Depuis sa parution en 2012, "le Porteur d'Histoire » totalise plus de 3500 représentations dans plus de 12 pays a fait savoir son auteur, lors d'une rencontre avec le public d'El teatro à l'issue du spectacle.

Présentée en collaboration entre El Teatro et l'Institut Français de Tunisie, cette pièce joue pour la première fois en Tunisie dans le cadre d'une tournée qui couvre Sfax et Tunis. Le premier rendez-vous avec le public tunisien était le 2 mars au Théâtre municipal de Sfax suivie d'une rencontre du metteur en scène Alexis Michalik avec le public qui a eu lieu le dimanche 3 mars au carré d'art de l'espace El teatro.

"Le Porteur d'Histoire » est « une chasse aux trésors littéraires » qui aborde les grandes questions et s'interroge sur l'essence même des liberté et des droits. L'intrigue part de l'époque actuelle pour un flash-back dans le temps et l'histoire lointaine de l'humanité, allant de l'antiquité en passant par le Moyen-âge et les faits les plus marquants de l'époque des 19e et 20e siècles.

Les premières scènes se passent dans le désert algérien. Le récit est autour d'une rencontre entre une mère et sa fille avec un inconnu, Martin Martin, qui débarque chez elles à la recherche d'un amas de livres frappés d'un étrange calice et d'un trésor colossal, accumulé à travers les âges par une légendaire société secrète.

Quinze ans auparavant, Martin Martin se trouvait au coeur d'une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, en route pour enterrer son père. Lors de l'enterrement, il découvre un manuscrit qui va l'entrainer dans une quête à travers l'Histoire et les continents.

Dans un décor minimaliste, cinq tabourets et un portant à vêtements, "Le Porteur d'Histoire" propose une lecture assez unique de l'histoire à travers le périple de Martin Martin. Cinq comédiens trois hommes et deux femmes étaient sur scène avec près de 25 personnages.

Pour chaque tableau, les costumes et la musique et les lumières ont été parfaitement choisis. Le récit témoigne d'une large connaissance des faits de l'histoire qui étaient parfois teintés de fiction brouillant la frontière entre la vérité et l'imaginaire d'un auteur qui maîtrise bien ses outils.

Le passage d'une scène à l'autre se fait délicatement donnant naissance à une multitude d'histoires les unes après les autres. Un récit fabuleux nourrit de l'imaginaire du metteur en scène et scénariste et qui explore la vie de personnages historiques.

Des histoires assez complexes qui traversent le temps et l'espace et renvoient aux récits croisés adoptés par les productions hollywoodiennes dans le cinéma aussi bien que dans les séries télévisés. Un univers assez familier pour Alexis Michalik qui est auteur de plusieurs productions notamment pour la télévision et le théâtre français.

L'auteur de cette oeuvre est lauréat de plusieurs Molières qui sont récompenses en France pour les artistes et spectacles les plus remarquables de la saison. La cérémonie des Molières est l'équivalent des Tony Awards du théâtre américain à Broadway et les Laurence Olivier Awards du théâtre britannique.

Cette pièce d'une heure trente offre un tour littéraire magique dans l'histoire de l'humanité à travers le regard d'un artiste pluridisciplinaire qui valse aisément entre théâtre, télévision, cinéma et littérature.