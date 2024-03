Angola: Le gouverneur de la BNA souligne la coopération avec son homologue namibien

Luanda — Le gouverneur de la Banque Nationale d'Angola (BNA), Manuel Tiago Dias, a déclaré mardi, à Luanda, qu'il existe plusieurs initiatives de l'Angola et de la Namibie pour que les citoyens des deux pays puissent utiliser plus facilement les systèmes de paiement dans les transactions commerciales.

Manuel Tiago Dias a fait ces considérations à la presse, à l'issue d'une réunion de travail avec le gouverneur de la Banque de Namibie (BoN), Joahannes Gawaxab, qui a abordé la coopération entre les deux institutions, dans le cadre de l'opérationnalisation du Mémorandum d'Accord signé entre les deux banques centrales, en 2023.

Selon le gouverneur de la BNA, jusqu'à présent, un travail technique a été réalisé au niveau des administrations des banques centrales, dans lequel elles ont été guidées en profondeur, car il faut trouver l'équilibre et prendre en compte les intérêts des deux parties.

De cette façon, a-t-il dit, on évitera les situations qui se sont produites dans le passé, dans lesquelles on a constaté un fort déséquilibre, qui a amené l'Angola à accumuler une dette substantielle dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord précédent, une situation qui doit être corrigée.

"Le protocole est en train d'identifier les moyens de sa mise en oeuvre réussie, et ce que nous voulons, c'est que d'ici la fin de l'année, un instrument puisse être clairement identifié qui permette de faciliter le commerce entre les deux pays, dans le respect des intérêts entre les deux parties», a-t-il souligné.

Il a indiqué qu'une étude a été recommandée aux équipes techniques pour fournir des informations sur le potentiel d'exportation qui existe en Angola et qui pourrait être exploité par le monde des affaires, dans le cadre de l'application du protocole.

Le gouverneur de la BNA a également dit qu'il existe de nombreuses unités manufacturières dans le pays ayant le potentiel d'exporter des marchandises vers la voisine Namibie.

"Nous avons examiné ce qui est fait en termes de facilitation du commerce entre l'Angola et la Namibie, en se concentrant essentiellement les instruments qui devraient faciliter cette coopération, du côté des systèmes de paiement", a-t-il indiqué.

D'autre part, a-t-il affirmé, les perspectives de coopération dans le domaine de la recherche entre les deux banques centrales ont été analysées et, dans ce sens, des études conjointes seront réalisées pour identifier le potentiel d'exportation des deux parties, qui, naturellement, pourrait être utilisé par les hommes d'affaires.

"Depuis que nous développons la stratégie nationale pour l'inclusion financière, nous avons eu une conversation sur ce sujet, et ce qui a été constaté, c'est que le niveau que nous comptons atteindre en 2028 est le niveau auquel se trouve actuellement la Namibie", a-t-il expliqué.

C'est pour cette raison, a-t-il poursuivi, qu'il a été décidé de partager l'information et les connaissances, afin d'obtenir du succès, tant dans l'élaboration que dans le futur, en termes de mise en oeuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière.

Il a ajouté, d'autre part, que l'Angola a déjà formellement exprimé son intention d'inclure la monnaie nationale (Kwanza) comme l'une des monnaies de règlement dans le cadre du système de paiement de la SADC et, naturellement, cela pourrait être l'un des instruments qui contribuera à renforcer les relations bilatérales entre l'Angola et la Namibie.

Comme il s'agit d'un système de paiement dans la région, il a déclaré qu'il y avait un processus qui devait être déclenché, même si le pays a déjà demandé aux gestionnaires du système de paiement RTGS d'inclure le Kwanza comme monnaie de règlement.

Le RTGS de la SADC est un système régional de paiements électroniques, développé par les États membres de l'organisation, en vue de régler rapidement les transactions transfrontalières sans avoir recours à des banques intermédiaires en dehors de la région.

Grâce à cela, a-t-il souligné, les pays dont les monnaies sont intégrées au système de paiement seront autorisés à effectuer des règlements en utilisant leur monnaie.

À son tour, le gouverneur de la Banque de Namibie (BoN) a mis en relief l'importance du protocole, soulignant que les gains ne concernent pas seulement les banques centrales, mais aussi les hommes d'affaires, car « l'élément sur lequel on travaille est sur le commerce et trouver des mécanismes pour faciliter et promouvoir cette activité».

"Le protocole concerne le commerce et la manière dont nous pouvons faciliter cette activité entre les deux pays grâce à la recherche économique, aux moyens et mécanismes permettant à nos hommes d'affaires d'avoir accès au commerce, aux informations sur le blanchiment d'argent et les délits qui y sont associés et à l'inclusion financière", a-t-il souligné. .

Il a réitéré son soutien aux initiatives de la BNA et a qualifié la coopération bilatérale de fructueuse.

Joahannes Gawaxab est à Luanda en tant que membre de la délégation du Président de son pays, Nangolo Mbumba, qui a choisi l'Angola comme premier pays à visiter au début de son mandat.

Ce choix reflète l'importance que la Namibie attache à l'Angola, pays voisin avec une longue histoire commune, ce qui, dans un passé récent, avait déjà conduit la Namibie à ouvrir ses portes au Kwanza, pour circuler librement dans ce pays.

L'acceptation du Kwanza en Namibie a été suspendue en 2015, car elle a généré en peu de temps un afflux équivalent à 300 millions de dollars (un dollar équivaut à 828 522 Kz).