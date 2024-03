Angola: Hugo Marques bat le record de la phase de groupes des « Champions »

Luanda — Le gardien Hugo Marques a gardé le but de Petro de Luanda inviolable lors des six matchs du groupe C de la Ligue des Clubs Champions d'Afrique de football (Champions), établissant ainsi un record personnel dans sa vie professionnelle.

Après avoir affronté une période de crise au cours de la saison 2022-23, en raison des protestations des supporters, prétendument en raison de performances moins réussies dans cette même compétition, l'athlète a été responsable de la bonne campagne en Ligue Africaine des Clubs des Champions, où Petro s'est qualifié pour les quarts de finale.

Hugo Marques, 38 ans et mesurant 1,93 m, a été agressé par un spectateur le 11 mars 2023, lors de la défaite (0-2) de Petro de Luanda contre le Wydad de Casablanca du Maroc, lors d'un match de la 4ème journée du groupe A des « Champions».

Par la suite, le joueur a demandé à être libéré de l'équipe nationale qui a participé à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire et s'est entièrement consacré au club qui l'a recruté en 2022, venant de Cape Town, Afrique du Sud, où il a raflé le trophée de meilleur gardien de la première ligue locale, lors de la saison 2021-22.

Le joueur, qui a déjà évolué deux fois au Kabuscorp de Palanca (saison 2010-2011 et 2014-2015), puis au Portugal, où il a joué pour Covilhã (2016-2017) et Farense (2017-2018), est devenu le « talisman » des Pétroliers dans la saison en cours (2023-2024).

Particulièrement dans la compétition continentale, sans encaisser de buts dans la phase de groupes, l'athlète a grandement contribué à la campagne dans la compétition continentale des clubs.

Leader du groupe C, avec 12 points, Petro de Luanda a inscrit cinq buts contre aucun encaissé en six matchs disputés, dans une série au cours de laquelle il a relégué au second plan deux des meilleures équipes tunisiennes et africaines : l'Espérance de Tunis, quadruple championne, en 1994, 2011, 2018 et 2019, et Etolie Sahel, championne, en 2007.

En termes comparatifs par rapport à l'édition 2023 de la Ligue, au cours de laquelle Petro avait été éliminé en phase de groupes, Hugo Marques montre une amélioration significative.

A cette époque, il avait été battu six fois lors des matchs contre l'As Vita Club de RDC (1-2), le Wydad du Maroc (0-1), la JS Kabylie d'Algérie (0-1) et le Wydad du Maroc (0-2), devenant ainsi le 12e gardien le plus battu de la phase de groupes.

La « saga » d'Hugo Marques se poursuivra cependant lorsque Petro de Luanda affrontera, en quarts de finale, l'un des finalistes des groupes A, B et D respectivement, le TP Mazembe de la RDC, Simba ou Young Boys, tous deux de la Tanzanie.