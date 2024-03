Angola: L'ARSEG veut rendre accessible l'assurance agricole

Luanda — L'Agence Angolaise de Régulation et de Supervision des Assurances (ARSEG) envisage de rendre plus accessible le programme d'assurance agricole en Angola, afin de protéger les petits agriculteurs et les entreprises des dommages aux cultures causés par le changement climatique et d'autres chocs.

Pour atteindre cet objectif, l'ARSEG a lancé mardi, à Luanda, un projet de formation pour les responsables des compagnies d'assurances, des associations agricoles, entre autres techniciens, en partenariat avec la Société Financière Internationale (SFI).

Selon l'administrateur exécutif, Jesus Teixeira, l'assurance agricole a une forte probabilité de succès et d'acceptation par les agriculteurs, et pour ce premier cycle national de formation, il est prévu de former 70 techniciens d'assurance et représentants d'associations agricoles.

"Nous pensons qu'avec cette formation, chacun aura une vue d'ensemble de l'assurance indicielle contre les risques climatiques et de leur importance pour le secteur agricole", a-t-il renforcé.

À son tour, le représentant de l'IFC, Chabir Hassam, a déclaré que le projet de formation est basé sur l'expérience du « Global Index Insurance Facility » (GIIF) de l'institution, qui a soutenu la croissance des marchés de l'assurance agricole/climatique au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Mozambique, au Nigeria, à Madagascar, au Zimbabwe, au Sénégal, en Zambie, entre autres pays.

Dans le cadre de ce partenariat, IFC travaillera avec l'ARSEG pour aider les compagnies d'assurance à développer un marché d'assurance et de produits agricoles répondant aux besoins spécifiques des agriculteurs angolais, qui contribuent de manière significative à l'économie du pays.

Le GIIF, un programme multidonateurs géré par le Groupe de la Banque mondiale, a été créé dans le but d'accroître l'accès au financement pour les petits agriculteurs, les micro-entrepreneurs et les institutions de microfinance, en répondant au manque de solutions d'assurance contre les risques climatiques et aux événements catastrophiques dans les pays en développement. .

Outre IFC, le projet de formation en Angola est également soutenu par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement.

L'ARSEG est l'organisme spécialisé dans la régulation, la supervision et le contrôle des activités d'assurance, de réassurance, de fonds de pension et d'intermédiation en assurance et réassurance en Angola.