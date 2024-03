Afrique Australe: L'Angola et l'Afrique du Sud renforcent leur coopération parlementaire

Luanda — L'Angola et l'Afrique du Sud se sont engagés mardi, à Luanda, à renforcer la coopération dans le domaine de l'administration parlementaire.

Des délégations de l'Assemblée nationale d'Angola et du Parlement sud-africain se sont réunies dans la capitale angolaise, ayant convenu, entre autres, de renforcer la coopération dans le domaine de l'administration parlementaire et de l'échange d'expériences.

Le chef de la délégation parlementaire sud-africaine, Jomo Nyambi, a déclaré que l'échange d'expériences avec l'Assemblée nationale est dû au fait que les liens historiques qui unissent les deux pays sont très forts.

"Nous avons compris qu'il était temps de visiter l'Angola pour connaître un peu plus son processus d'administration parlementaire et la construction du Palais de l'Assemblée Nationale, et aussi mettre en oeuvre ce projet dans notre pays", a-t-il exprimé.

Il a rappelé qu'en décembre 2020, le Parlement sud-africain avait pris feu et qu'à partir de ce moment-là, ils avaient décidé d'effectuer des visites d'évaluation comparative dans plusieurs pays, dont l'Angola.

Pour sa part, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Pedro Agostinho de Neri, a indiqué que les députés sud-africains avaient vécu une expérience agréable par rapport au niveau de l'organisation parlementaire angolaise.

Il a souligné qu'ils ont loué le pays pour son niveau d'organisation parlementaire et sa capacité à organiser des événements de l'ampleur de l'OEACP/UE et de l'UIP (Union Interparlementaire).

Selon Pedro de Neri, les conversations entre les parties ont porté sur l'échange de connaissances, notamment "les instruments de gestion que nous adoptons, à savoir le règlement d'utilisation du Palais de l'Assemblée Nationale et des différents espaces qui le composent".

Outre la nouvelle loi organique AN, qui est sur le point d'être approuvée, il a également été annoncé la dématérialisation du processus législatif en cours au Parlement angolais.

Auparavant, la délégation parlementaire sud-africaine avait été reçue en audience par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Américo Cunonoca, à qui elle a fait part des objectifs de sa venue en Angola.

Les relations entre l'Angola et l'Afrique du Sud sont considérées comme excellentes, basées sur des liens d'amitié et de solidarité qui remontent aux luttes pour l'autodétermination des deux pays, dont l'objectif ultime était la promotion, le développement et le bien-être social de leurs peuples respectifs.