Afrique de l'Ouest: Jeux africains - Tennis de table - Les garçons face au Soudan et au Ghana en par équipe

Après le tournoi du simple dominé par l'Egypte et le Nigéria, les pongistes participant aux Jeux Africains entrent à nouveau en lice pour le début du tournoi par équipe.

Si les hommes ont hérité d'une poule assez prenable aux côtés des Soudanais et Ghanéens, les filles de leur côté héritent d'une poule très relevée avec les Nigérians et Algériennes. Les Setra, Fabio et Riva affrontent à 13 heures de Madagascar les Soudanais et à 15 heures les Ghanéens. Les Karen, Fitia et Océanne débutent face aux Nigérianes à 13 heures et croisent les Algériennes à 15 heures. « La première place est prenable du côté des hommes.

Par contre, les filles devront batailler dur face à ces cadors du tennis de table africain. Le Nigéria va sûrement adopter une nouvelle stratégie et aligner ses pièces maîtresses vu qu'Océanne a battu une de ses favorites », a déclaré Tahiry Rakotoarisoa, directeur technique national au sein de la fédération malgache de tennis de table. Sur le continent, Madagascar est cinquième derrière l'Egypte, le Nigéria, l'Algérie et la Tunisie.