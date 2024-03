Afrique: Club Maurice - Les derniers réglages effectués

Le coup d'envoi de la 13e édition des Jeux d'Afrique sera donné ce vendredi au Ghana. La délégation mauricienne, composée de 95 personnes, continue d'y affluer en petits groupes. Mardi au HelvetiaYouth Center, le Club Maurice a dévoilé les différents vêtements de sport que porteront les quadricolores au cours de l'événement. C'est la marque française Le Coq Sportif qui sera l'équipementier du Club Maurice à Accra.

Une conférence de presse axée sur trois volets, notamment la signature de trois sponsors, la présentation des tenues que porteront les membres de la délégation mauricienne au Ghana ainsi que le dévoilement des capitaines et du porte-drapeau. Pour la première partie, les trois sponsors que sont Sicom, SBM et MauritiusTelecom, ont vu leur représentant défiler tour à tour pour la signature officielle.

À l'heure des discours, Percy Philips, représentant de la SBM Bank, est revenu sur l'importance de ce partenariat. «Ce partenariat souligne notre engagement à soutenir les athlètes qui nous représenteront à ces Jeux. La SBM Bank a toujours soutenu les grands événements sportifs à Maurice et dans la région. Ces 13e Jeux Africains représentent une occasion pour que nos athlètes montrent leur qualité sur la scène continentale.» Kersley Khadoo de la Sicom a abondé dans le même sens. «La Sicom a toujours eu à coeur de soutenir le sport. C'est un grand plaisir de s'associer une nouvelle fois au Club Maurice.» Pour sa part, Sandra Jean-Louis de la MauritiusTelecom s'est dit «Fière de soutenir le Club Maurice.» Elle a poursuivi en revenant sur «l'apport de la Mauritius Telecom dans le développement socio-économique qui a amélioré la vie des Mauriciens.»

Les différents habits et sacs que porteront l'ensemble de la délégation mauricienne au Ghana.

23 disciplines sont au programme de cette 13e édition. Sept d'entre eux, dont le cyclisme, triathlon, badminton, tennis, lutte et tennis de table seront qualificatif pour les JO de Paris. Environ 4 000 athlètes sont attendus pour ce rendez-vous. L'essentiel de la compétition sera concentré à Accra, capitale du Ghana.

Prenant la parole, le président du Club Maurice a souligné le rôle des athlètes mauriciens. «Nous sommes convaincus que les athlètes mauriciens ont bénéficié d'une bonne préparation. On compte sur vous pour apporter un maximum de médailles et faire mieux qu'en 2019. Les athlètes auront pour mission de faire primer le patriotisme et d'être les dignes ambassadeurs du Club Maurice», a commenté Giandev Moteea.

C'est une nouvelle fois City Sport qui habillera les 95 membres de la délégation au Ghana. Tracksuits, polo-shirts, tshirts ou encore sacs, ceux présents à Helvetia mardi ont pu découvrir la panoplie d'équipements qui accompagnera les membres de la délégation quadricolore à Accra.

Par ailleurs, en guise de conclusion, la badiste Kate Ludik a été désigné porte-drapeau du Club Maurice. L'haltérophile Ketty Lent et le lanceur de marteau Jean Ian Carré seront respectivement capitaine de l'équipe féminine et masculine à ces Jeux.

Réactions

Ketty Lent (Capitaine de l'équipe féminine) «Je suis fière d'avoir été choisie comme capitaine. Je remercie le ministère des Sports et la Fédération mauricienne d'haltérophilie. Je suis vraiment honorée et cela me touche beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce que l'on me désigne capitaine. Je promets de prendre mes responsabilités bien à coeur.»

Ketty Lent, capitaine de l'équipe féminine.

Jean Ian Carré (Capitaine de l'équipe masculine) «Je suis fier d'avoir été choisi. Je ferai de mon mieux pour apporter tout mon soutien aux membres de la délégation.»

Le lanceur de marteau Jean Ian Carré sera le capitaine de l'équipe masculine.

Kate Foo Kune, porte-drapeau de l'équipe mauricienne

La badiste Kate Foo Kune, récemment sacrée championne d'Afrique pour la quatrième fois de sa carrière sportive, a été désignée porte-drapeau de l'équipe mauricienne pour les Jeux d'Afrique au Ghana. «C'est un grand honneur d'avoir été sélectionnée en tant que porte-drapeau pour les Jeux africains 2024. Je suis très émue par cette désignation. Je ferai de mon mieux pour rendre l'île Maurice très fier en portant le drapeau très haut. Je suis certaine que tous les athlètes présents feront le maximum possible pour ramener le plus de médailles possible.»