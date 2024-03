Afrique de l'Est: Comesa Federation of Women in Business Trade Fair - La cinquième édition à Madagascar les 14 et 15 juin prochains

La Fédération des associations nationales des femmes entrepreneures du COMESA agit comme une plateforme d'échange d'idées, de bonnes pratiques et d'expériences entre les femmes entrepreneurs de la région.

Le plus grand rendez-vous des femmes entrepreneurs du continent africain se tiendra à Madagascar. La cinquième édition de la Comesa Federation of Women in Business Trade Fair aura lieu au pays les 14 et 15 juin prochains. Madagascar va ainsi accueillir cet événement régional et international après le Malawi, la Zambie, l'Ouganda et l'Egypte. « Une rencontre exceptionnelle de talents, d'opportunités d'affaires et de savoir-faire de femmes entrepreneurs issues de 21 pays d'Afrique », qui entend répondre à « un besoin réel de s'élargir vers de nouveaux marchés offerts par le continent africain ».

Près de 100 exposants issus de 21 pays sont attendus durant ces deux jours. La participation de plus de 500 femmes entrepreneurs et de 3000 visiteurs font également partie des objectifs de cet événement annuel. « Des experts multisectoriels mais également des chefs d'entreprises porteurs de marchés seront réunis autour d'une plateforme unique et pourront créer de nouvelles connexions d'affaires lors des rencontres B to B, des business talks, des tables rondes ou encore du gala de clôture », note-t-on. Cette édition sera « un carrefour d'innovation et d'opportunités qui sera également à la portée de nos entreprises locales ».

Opportunités

Permettant une immersion vers la Zone de libre-échange continentale africaine, l'événement sera une fenêtre ouverte aux possibilités. Cette édition devrait renforcer les aptitudes des femmes entrepreneurs à saisir les opportunités offertes par cette zone qui propose « un marché continental de 1,3 milliard de personnes avec un PIB combiné de 3 400 milliards de dollars ». Le COMFWB Trade Fair répond à un besoin réel de s'élargir vers de nouveaux marchés offerts par le continent africain.

Comme l'a noté Fanja Razakaboana, Chairperson du COMFWB - Chapter Madagascar et non moins présidente du GFEM : « ce rendez-vous encore inédit à Madagascar promeut l'élan dynamique pour lequel le GFEM a oeuvré depuis 2016 à travers l'organisation des forums annuels WOMEN IN BUSINESS ou encore le SAFE - Salon des Femmes Entrepreneurs, afin de valoriser constamment le savoir-faire féminin et le poids économique grandissant des entreprises promues par des femmes à Madagascar et dans la région ». L'évenement est attendu. Ce, dans la mesure où le tissu économique malgache regorge aujourd'hui de plus en plus de femmes entrepreneurs visionnaires, talentueuses et innovantes, de professionnels ayant de bonnes pratiques à partager et de jeunes en quête de conseils.