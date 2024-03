Madagascar: Partenariat METFP-SIM - Vers une meilleure adéquation formation-emploi

Des formations adaptées aux besoins des entreprises seront désormais dispensées auprès des établissements d'enseignement technique et professionnel. Le développement du capital humain et la promotion de l'industrialisation en sont les principaux objectifs.

Comment aligner efficacement la formation avec les besoins du marché du travail ? C'est durant la signature de convention de partenariat entre le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP) et le Syndicat des industries de Madagascar (SIM) que Lalatiana Rakotondrazafy a apporté des réponses par rapport à cette question. D'après la ministre de tutelle, l'élaboration de la réforme curriculaire est déjà en cours afin que les jeunes puissent immédiatement être opérationnels pour le marché du travail après leur baccalauréat. Une consultation élargie sera encore organisée avant son opérationnalisation. Est aussi prévue à court terme, l'élaboration du curricula et référentiel de formation en fonction des besoins des entreprises. « L'objectif est de répondre de manière ciblée aux besoins du terrain. Les personnes disposant de compétences adéquates ont plus de chances de trouver un emploi stable et adapté à leur profil, ce qui favorise l'accès à l'emploi pour tous », souligne-t-elle.

Avantages

Ce partenariat entre le public et le privé se traduit également par la dotation d'équipements de formation au METFP lorsque le besoin se présente pour que les apprenants puissent appliquer sur le terrain ce qu'ils ont acquis durant les cours théoriques. Dans le cadre du développement du capital humain, des formateurs auprès du SIM partageront également leur savoir-faire aux apprenants et veilleront à leur encadrement durant les stages effectués auprès des entreprises. Tiana Rasamimanana, président du SIM a indiqué que ce partenariat arrive à point nommé. « Pour mettre en oeuvre une adéquation réussie, il est fondamental de créer des synergies entre les acteurs de la formation et les entreprises. Cette coopération permet d'adapter les programmes de formation aux exigences concrètes de l'industrie», a-t-il indiqué.