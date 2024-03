Madagascar: Falling Walls Lab Madagascar - Lancement de la cinquième édition du concours d'innovation

Un événement pour ceux qui ambitionnent de changer le monde. Les esprits novateurs, les chercheurs passionnés, les étudiants ambitieux, les entrepreneurs audacieux et les professionnels en herbe de Madagascar sont invités à rejoindre la cinquième édition du Falling Walls Lab Madagascar. L'objectif principal de cet événement, selon les organisateurs, est de briser les barrières et de promouvoir un changement positif au sein de la société malgache.

Depuis sa première édition en 2020, le Falling Walls Madagascar s'est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les esprits brillants cherchant à faire une différence. Le concours, organisé par l'Office Allemand d'Echanges Universitaires (DAAD), en partenariat avec l'Université d'Antananarivo, offre une scène aux chercheurs, étudiants et entrepreneurs en début de carrière, désireux de présenter leurs idées innovantes. Qu'il s'agisse de projets de recherche révolutionnaires, de modèles d'entreprise perturbateurs ou d'initiatives sociales inspirantes, toutes les idées sont les bienvenues.

Déroulé

Les participants auront trois minutes pour présenter leur idée en anglais devant un jury composé de personnalités et d'experts. Trois critères majeurs seront pris en compte lors de l'évaluation des présentations : le facteur de percée (50%), la pertinence et l'impact (30%), ainsi que la structure et la performance (20%). D'après les informations, le gagnant du Falling Walls Lab Madagascar aura l'opportunité de représenter la Grande-île à la finale internationale qui se tiendra à Berlin en Allemagne. Compte tenu de la performance et des potentialités qu'affichent les jeunes, les organisateurs encouragent les candidats de tout Madagascar à soumettre leur candidature et à saisir cette opportunité unique de partager leurs idées innovantes avec le monde. Pour les plus chanceux, des appuis seront fournis pour que leurs rêves deviennent réalité.