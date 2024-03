Madagascar: Football / PFL - Le choc Fosa-Fanalamanga, ce dimanche

La compétition fait rage dans le championnat de Madagascar Élite, Pureplay Football League (PFL), et la quatrième journée promet des affrontements électrisants. En tête d'affiche, dans la conférence Nord, le Fosa Juniors FC, détenteur du titre et leader du groupe, se mesure à l'AS Fanalamanga, actuellement deuxième dans le classement. Cette confrontation s'annonce comme un véritable test pour déterminer qui régnera au sommet du classement. Le coup d'envoi sera donné au Stade Rabemananjara de Mahajanga le 10 mars à 14 heures. Dans un autre match au Nord, l'ASA Diana accueillera l'Uscafoot au stade d'Antsiranana, offrant ainsi aux fans de football une journée riche en émotions et en suspense.

Du côté de la conférence Sud, les amateurs de football attendent avec impatience la rencontre entre l'Elgeco Plus et le Mama FC au Stade Imerintsiatosika. Cette affiche promet un spectacle de haut niveau alors que les deux équipes s'affrontent pour obtenir des points précieux au classement. Parallèlement, le Cffa se mesurera au Disciples FC à By-pass, dans un match qui pourrait réserver des surprises et des rebondissements. La quatrième journée de la PFL s'annonce donc palpitante, avec des rencontres qui promettent d'être disputées jusqu'au coup de sifflet final. Les équipes se préparent à livrer des performances exceptionnelles dans l'espoir de s'imposer et de consolider leur position au classement. Heriniaina Samson Calendrier de la quatrième journée :

conférence Nord - 10 Mars 2024 - 14h00 : 3FB Toliara Vs Dato FC ( Stade Maitre Kira Toliara)- 14h00 : CFFA Vs Disciples FC (Elgeco Plus Stadium By-Pass)

- 14h00 : Mama FC Vs Elgeco Plus (Stade Imerintsiatosika) - 14h00 : Zanakala FC Vs Inate FC Rouge

conférence Sud - 10 Mars 2024

- 14h00 : Ajesaia Vs Tsaramandroso Fc (Stade Tsiroanomandidy) - 14h00 : ASA Diana Vs Uscafoot (Stade Antsiranana)

- 14h00 : Fosa Juniors Vs AS Fanalamanga (Stade Rabemananjara Mahajanga) - 14h00 : KFCA Diana Vs Cosfa (Stade Ambaja).