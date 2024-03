Cameroun: L'ascension des femmes entrepreneures - Le succès du programme WONDER

Le 16 février 2024, le programme WONDER a célébré la réussite de sa première cuvée d'entrepreneures au Cameroun lors d'une cérémonie de remise de diplômes au Best Western Hôtel de Douala. Cette initiative, soutenue financièrement par la Banque Africaine de Développement (BAD) et portée par AFAWA, visait à accompagner et à accélérer le développement des femmes entrepreneures camerounaises.

Le programme, lancé en mai 2023, a offert aux participantes un parcours d'accompagnement de huit mois comprenant des formations théoriques et pratiques, ainsi que des opportunités de mentorat et de financement. Grâce à cet environnement propice au développement de leurs compétences entrepreneuriales, la première cohorte de 21 femmes entrepreneures a pu surmonter les obstacles et renforcer leurs capacités, contribuant ainsi de manière significative à l'économie nationale.

La réussite de cette première édition réside dans l'engagement massif des participantes et les résultats tangibles obtenus à l'issue du programme. Armées de nouvelles compétences et d'une confiance renouvelée, ces femmes sont désormais prêtes à s'implanter dans le paysage économique du Cameroun, marquant ainsi une étape importante vers l'émancipation économique féminine.

La journée de remise des diplômes s'est déroulée en deux temps forts. Le matin, les participantes ont présenté leurs projets devant un jury, mettant en avant la qualité et l'innovation de leurs initiatives. Ce moment d'échange a permis d'évaluer les progrès réalisés et de reconnaître officiellement le travail acharné et la persévérance de ces femmes.

%

L'après-midi, la cérémonie de remise des diplômes a été marquée par des discours inspirants et des performances culturelles. Cette célébration a non seulement marqué la fin d'un parcours de formation, mais aussi l'avènement d'une nouvelle génération d'entrepreneures prêtes à impacter positivement l'économie camerounaise. Les stands exposant les produits et services des lauréates ont offert une vitrine exceptionnelle de leur créativité et de leur engagement envers l'innovation et la croissance durable.

Au-delà de cette célébration, le programme WONDER s'inscrit dans une vision à long terme de l'empowerment économique des femmes au Cameroun. En mettant en lumière le potentiel entrepreneurial féminin et en fournissant les outils nécessaires à son épanouissement, WONDER contribue à forger une économie plus inclusive et dynamique. Les succès de cette première promotion sont une source d'inspiration pour les futures générations d'entrepreneures, démontrant que les barrières peuvent être franchies et que les rêves peuvent devenir réalité.

Le programme WONDER est également un modèle pour l'entrepreneuriat féminin, inspirant d'autres initiatives similaires en Afrique et au-delà du continent. Actuellement mis en œuvre au Kenya et au Cameroun par la Fondation E4Impact, ce programme témoigne de l'importance de l'investissement dans le capital humain et de l'impact positif sur l'écosystème entrepreneurial du Cameroun. En encourageant l'innovation et en valorisant le leadership féminin, WONDER ouvre la voie à une société où les femmes jouent un rôle clé dans le développement économique, contribuant ainsi à la prospérité nationale.

La première promotion du programme WONDER au Cameroun marque une étape importante vers l'égalité des chances en matière d'entrepreneuriat. Cet événement n'est pas seulement la fin d'un cycle de formation, mais aussi le début d'une aventure entrepreneuriale prometteuse pour ces femmes audacieuses, prêtes à relever les défis et à contribuer activement à l'économie de leur pays.