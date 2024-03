Madagascar: Diana - Création d'une plateforme de jeunes diplômés et cadres

La plateforme des Jeunes Diplômés et Cadres de la Région Diana (PJEDI-CRD) a été créée officiellement, le 2 mars lors d'une Assemblée générale à l'IKM Antsahavola.

Les membres fondateurs de la Plateforme Des Jeunes Diplômés et Cadres de la Région Diana (PJEDI-CRD) ont tenu leur Assemblée générale inaugurale le 2 mars 2024 à l'IKM Antsahavola. Cette AG a marqué l'officialisation de la création de la plateforme après une période de préparation minutieuse. À l'heure actuelle, la plateforme compte déjà plus de 50 membres. L'événement a été honoré par la présence de personnalités éminentes telles que Xavier Randriamamonjy, inspecteur d'État retraité, Mahazoasy Roger, ancien ministre du Tourisme, et Dessere Octave Henristelle, trésorière principale de Fitefa. Jaosoa Steviane Melina, présidente de l'association, a souligné l'importance de la solidarité et de la coopération pour le développement de la région Diana. Elle a cité un proverbe africain pour illustrer cette idée : « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Elle a également mis en lumière les défis auxquels est confrontée la jeunesse de la région, notamment en termes d'accès à l'éducation et à l'emploi.

Promouvoir la cohésion

La PJEDI-CRD est une plateforme créée conformément aux dispositions de l'ordonnance n°60-133 du 03 octobre 1960 relatif au régime général de l'association et règlements en vigueur à Madagascar. Elle réunit les jeunes diplômés et cadres de la région Diana dans un but non lucratif, apolitique et non confessionnel. Aldino Eddy Tofotranjara, secrétaire général de la PJEDI-CRD, a exposé les objectifs de la plateforme, notamment « l'intégration et la facilitation à l'accès des jeunes intellectuels et diplômés universitaires de la région dans le monde professionnel, l'orientation des étudiants, la promotion de la cohésion et de l'entraide entre les membres, ainsi que l'établissement d'une connexion entre les générations pour atteindre les objectifs de la plateforme ». La création de la PJEDI-CRD représente une étape importante dans le développement et l'émancipation des jeunes de la région Diana, démontrant ainsi leur engagement envers leur propre avenir et celui de leur communauté.