Angola: La police veut la collaboration du public pour la remise volontaire des armes

Ondjiva (Angola) — Le directeur du Bureau de Communication Institutionnelle et Presse du commandement provincial de la Police Nationale à Cunene, le commissaire principal Nicolau Tuvekalela, a défendu mardi la collaboration continue de la population civile dans la remise volontaire des armes, visant à garantir la sécurité des communautés.

Dans une déclaration à l'Angop, en marge de la Journée internationale de sensibilisation au désarmement et non-prolifération, célébrée ce mardi 5 mars, il a dit que le processus de désarmement de la population civile est une condition essentielle pour atténuer le sentiment d'insécurité des citoyens.

Il a indiqué que les armes hors du contrôle des autorités peuvent encourager la délinquance. Il a donc appelé à la collaboration des autorités traditionnelles et de la société civile pour dénoncer ceux qui possèdent illégalement des armes.

Il a fait savoir qu'en 2023, l'agence a enregistré 20 délits avec l'utilisation d'armes à feu, en mettant l'accent sur les vols, menaces, tentatives de vols, coups et blessures et homicides qualifiés.

Concernant le désarmement de la population civile, il a indiqué n'avoir reçu que deux armes à feu.

Il convient de noter que l'Angola a développé, entre 2008 et 2010, un processus de désarmement de la population civile, visant la remise volontaire des armes à feu et la réduction du taux de crimes violents.

L'Angola fait partie des instruments juridiques internationaux, tels que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des protocoles additionnels respectifs, tels que le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces et munitions.

Il s'agit d'un événement annuel organisé le 5 mars 2023, fixé par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2022.

La proclamation de cette journée vise à promouvoir une plus grande prise de conscience et une meilleure compréhension des questions de désarmement et de non-prolifération, en particulier parmi les jeunes.

Cette initiative reflète l'engagement continu de l'ONU en faveur des objectifs de désarmement multilatéral et de limitation des armements, essentiels au maintien de la paix et de la sécurité internationales.