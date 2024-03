Angola: Une diplomate angolaise présente ses lettres de créance au prince héritier du Liechtenstein

Luanda — La diplomate Filomena Delgado a présenté lundi (14) au Prince héritier Alois du Liechtenstein, les Lettres de Créance qui l'accréditent comme Ambassadrice Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d'Angola près la Principauté de Liechtenstein, avec le statut de non-résident.

Résidant en Suisse, Filomena Delgado, après avoir présenté les lettres de créance, a discuté de sujets d'intérêt pour les deux États avec le prince héritier Alois du Liechtenstein.

La cérémonie susmentionnée a été précédée d'une audience de courtoisie avec le ministre des Affaires étrangères, de l'Éducation et des Sports, Dominique Hasler.

La nouvelle ambassadrice d'Angola au Liechtenstein est titulaire d'un diplôme en sociologie de l'Université de Calabar, en République fédérale du Nigeria, d'un cours avancé sur les droits humains et l'égalité de statut des femmes de l'Université de Lund, en Suède, et d'un cours avancé sur les femmes et l'art de la négociation, l'aide au développement de l'Afrique, de l'Ecole d'Etudes Professionnelles du Kenya, entre autres.

La diplomate a déjà occupé des fonctions similaires en République d'Afrique du Sud et au Royaume du Lesotho. Elle a été députée à l'Assemblée nationale, ministre de la Famille et de la Promotion de la femme, outre d'autres postes gouvernementaux pertinents et dans des organisations régionales.

Toujours à Vaduz, la diplomate a reçu en audience des membres de la communauté angolaise résidant dans la Principauté du Liechtenstein.

Le Liechtenstein est un micro-État situé au centre de l'Europe, niché dans les Alpes entre l'Autriche à l'est et la Suisse à l'ouest.

Selon certaines estimations, un peu plus de 39 000 habitants vivent sur ses 160 477 km2 et sa capitale, Vaduz, possède une place financière solide.