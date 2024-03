Ile Maurice: Six jeunes à La Réunion pour représenter Maurice

Ils sont six : Emma Hélène Chowa, élève du Lycée des Mascareignes, Alix Marie Faugier et Adam Jearally, du Lycée La Bourdonnais ainsi que Théodore Albert, collégien du Saint Joseph's College, Keira Allijean, élève du collège Bon et Perpétuel Secours et Hugo Jean-Fabien L'Arrogant de Saint Andrew's School, à prendre l'avion ce mercredi 6 mars, pour le Concours régional d'éloquence à l'île de La Réunion.

C'est la 4e édition du Concours d'éloquence organisée à Maurice dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 et du Concours régional d'éloquence océan Indien qui se tient à l'île soeur en mars.

Le concours national est organisé par le Service de coopération et d'action culturelle en collaboration étroite avec le ministère de l'Education et a pour but de fournir aux élèves une opportunité de développer et d'enrichir leurs compétences d'expression orale en français, à travailler et maîtriser leur prise de parole devant un public, dans le cadre d'une mise en situation imposée, dans le but de séduire et convaincre.

Le concours régional est organisé par l'association JAD «Jeunes aujourd'hui pour demain» et ouvert aux lycéens de la zone à savoir La Réunion, Maurice, Madagascar, Mayotte, Seychelles et Comores.

Il a pour thématique cette année la jeunesse. Les élèves partent à La Réunion demain et ont reçu en amont deux séances de coaching à l'Institut français de Maurice au travail scénique et qualité oratoire. Du 6 au 13 mars, ils auront un stage d'une semaine délivré par des professionnels de la scène et de la joute oratoire. La demi-finale aura lieu le 10 mars au TÉAT Champ Fleuri et la finale le 12 mars au TÉAT Plein Air de Saint-Gilles, devant un jury qui désignera les trois meilleurs discours avec la remise des prix pour les trois meilleurs orateurs/oratrices.