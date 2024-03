Madagascar: Justice - Les notaires déplorent leur petit effectif

Acte authentique ou acte notarié, testament, vente immobilière, acte de succession ; ce sont toutes des activités pour lesquelles on constate un grand besoin de notaires.

Les notaires en sous-effectif. Le ministère de la Justice prévoit d'augmenter le nombre de notaires travaillant dans toute l'île dans le but de renforcer les tâches importantes de ces agents de l'État. Il existe peu de notaires dans toute l'île alors que Madagascar est très vaste et que sa population s'élève à près de trente millions de personnes. « Nous ne sommes que soixante-sept dans tout Madagascar. Ce chiffre est très insuffisant par rapport aux besoins dans toute la Grande Île », rapporte Maître Andrianjaka Andriamanalina, président de la chambre nationale des notaires de Madagascar, hier.

Pour remédier à ce manque de personnel, ces soixante-dix notaires suivent un renforcement de compétences à l'Hôtel Radisson Blu depuis hier. Ce renforcement de capacités implique un partage d'expertise avec des notaires venus d'Algérie, de France, des Comores, de Maurice et de La Réunion. L'objectif est de mieux cerner leurs missions dans toute la Grande Île.

Ce manque de personnel engendre plusieurs problématiques au niveau de ce service. Le notaire est une personne de confiance pour les bénéficiaires. Son rôle est de sécuriser les rapports juridiques entre les personnes et de garantir la valeur des transactions réalisées.

Cent nouveaux notaires

Il authentifie les actes officiels et exerce un rôle de conseil. « Ces tâches sont très importantes pour la communauté. S'il n'y a pas assez de personnel, un notaire sera submergé par le travail et cela pourra poser des problèmes dans ses activités. Ce travail nécessite cependant beaucoup d'attention », a déclaré le président. Les soixante-sept notaires sont répartis dans toute la Grande Île. La capitale compte désormais huit notaires, les chefs-lieux de province en ont quatre chacun, et les régions et districts devraient également en avoir.

Pour faire face à cette situation, le ministère envisage de recruter près d'une centaine de nouveaux notaires. « Nous allons recruter cent nouveaux notaires cette année pour combler ce manque de personnel. Cela se fera par voie de concours », explique Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa, garde des Sceaux et ministre de la Justice, hier, lors de l'événement. Le nombre de personnes recherchant un notaire augmente également, d'où la nécessité de combler ce manque.

Dans presque toutes les activités au sein de la communauté, les notaires sont d'une grande importance. Dans les actes les plus importants de la vie individuelle, tels que le testament ou la vente immobilière, et également dans les affaires, le recours à un notaire permet de sécuriser les rapports juridiques entre les personnes et de garantir la valeur des transactions réalisées. La loi prévoit un recours obligatoire au notaire dans certains domaines, comme en matière de contrat de mariage ou de divorce par consentement mutuel.

Il est important de noter que le métier de notaire demande beaucoup de travail et de compétences. Les notaires doivent être des membres de la justice, posséder au moins un diplôme de BAC +4, et être âgés d'au moins 25 ans. De plus, pour les hommes, le service national doit être accompli.