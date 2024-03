Madagascar: Tourisme - Toliara accueille mille huit cents passagers croisiéristes

Des Japonais, des Malaisiens et des Chinois, pour la plupart, ont débarqué, hier, au port de Toliara. Ce sont des croisiéristes parcourant le monde à bord du « Pacific World » avec l'ONG japonais « Peace Boat ».

Une grande première pour la cité du soleil qui, pour la première fois, accueille un grand nombre de touristes. Mille huit cents passagers et six cents membres de l'équipage du bateau de croisière « Pacific World » et de l'ONG

« Peace Boat » ont foulé le sol de Toliara, hier, de très bon matin. Ces touristes font le tour du monde et sont partis du Japon le 13 décembre dernier. « Nous parcourons l'hémisphère Sud depuis le Japon et sommes d'abord allés à l'Est du globe. Hawaï, Honolulu, Papeete au Tahiti, Punta Arenas au Chili, Pérou, Argentine, Uruguay, Rio de Janeiro. Le 24 février dernier, nous sommes descendus à Namibie et dans deux villes d'Afrique du Sud. Et aujourd'hui et demain, nous sommes à Toliara », explique Rémi, un ressortissant français faisant partie de l'équipe de l'ONG « Peace Boat ».

Les croisiéristes sont composés de 75% de Japonais et le reste sont des Chinois et des Malaisiens et quelques américains. L'ONG japonais « Peace Boat » organise des voyages autour du monde trois fois par an. L'entité promeut la paix, les droits de l'homme et le développement durable. Les voyages de croisière de « Peace Boat» regroupent ainsi des passagers qui deviennent une grande communauté unie pour des grandes causes. « Nous organisons beaucoup d'activités à bord pendant les trois mois de voyage. Des ateliers, des conférences, des renforcements de capacité sur les business models d'activités de tourisme durable, de paix et de promotion des droits de l'homme », ajoute Rémi.

À travers leurs voyages dans les divers pays, les touristes croisiéristes s'impliquent en essayant de transmettre les valeurs des causes qui animent « Peace Boat ». À Toliara, quelques deux-cent véhicules ont accueilli les croisiéristes qui ont, pour la plupart, rejoint Morondava dans la journée d'hier pour contempler l'allée des baobabs. Ils ont pris un vol spécial pour atteindre Morondava avant le coucher du soleil qu'ils ont admiré à l'allée des baobabs. Pour ceux qui n'ont pas opté pour la région Menabe, ils sont restés à Toliara pour visiter la réserve de Mangily et surtout pour chercher des produits artisanaux malgaches.

Les grands hôtels de Toliara sont pleins à craquer. Une vingtaine de guides touristiques locaux accompagnent les touristes pour faciliter les échanges. Les loueurs de voiture de Toliara, pour leur part, ont manifesté leur mécontentement. « Nous n'avons pas été appelés pour ce service alors que nous avons des véhicules disponibles. Les organisateurs ont contracté avec des loueurs de voiture venant de Fianarantsoa et de la capitale. Pourquoi n'avons-nous pas le droit d'obtenir ce marché ? », fustige René David, chauffeur-loueur de voiture à Toliara. Des véhicules Mercedes Sprinter, des Hyundai Starex, des Boxer Peugeot, des véhicules tout terrain ont afflué au port de Toliara. L'absence des représentants des autorités locales a été remarquée. Ni le gouverneur, ni le préfet, ni le maire n'ont été présents. Il y eut le directeur régional du Tourisme et celui de l'Office du tourisme de Toliara pour accueillir les milliers de touristes. Un accueil quelque peu froid.

Cent seizième voyage du « Peace Boat »

Après Toliara, la croisière « Pacific World », d'une longueur totale de 261m, va rejoindre Port-Louis à l'île Maurice. Le 19 mars prochain, elle sera à Singapore puis fera cap vers la Chine et atteindre Yokohama au Japon, le 29 mars prochain. Le bateau aura fait vingt-et-un port et quatorze pays depuis le 13 décembre 2023. L'ONG « Peace Boat » est à son 116e voyage autour du monde. Le prix d'un voyage pour une personne à bord du navire varie de 13000 dollars à 60 000 dollars.