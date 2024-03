Congo-Brazzaville: Patrimoine culturel - L'apprentissage et la transmission des langues au centre des échanges

Des activités diverses ont meublé, le 5 mars, la célébration en différé de la Journée internationale de la langue maternelle au musée Cercle africain de Pointe-Noire.

Exposés-débats, théâtres, déclamations, scénettes et récitals en langues maternelles, sans oublier l'exposition-vente des livres en langues locales et la remise du trophée Joseph-Tchiamas pour la promotion des langues maternelles, ont été les principales activités qui ont réuni le public à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle initiée par la direction départementale du livre et de la lecture publique de Pointe-Noire, en partenariat avec le musée Cercle africain avec l'apport et le soutien de plusieurs partenaires associés à l'évènement.

« La langue maternelle qui est la première langue apprise à la maison dans l'enfance favorise la compréhension mutuelle et le respect d'autrui, contribue à préserver la richesse du patrimoine culturel et traditionnel enraciné dans toutes les langues du monde. La langue maternelle est donc un patrimoine immatériel d'une valeur inestimable », a dit Alphonse Chardin Nkala, directeur départemental du Livre et de la Lecture publique de Pointe-Noire. Il a cependant regretté la disparition chaque année de nombreuses langues dans le monde, emportant avec elles toute la culture qu'elles sont censées véhiculées.

Célébrée cette année sur le thème « L'éducation multilingue est un pilier de l'apprentissage intergénérationnel », la Journée internationale de la langue maternelle proclamée par l'Unesco et adoptée par l'assemblée générale des Nations unies souligne le rôle des langues dans la promotion de l'inclusion et la réalisation des objectifs de développement durable, notamment l'objectif 4 qui vise à assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité ainsi que des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. « Il est donc essentiel de valoriser et de protéger la diversité culturelle que favorise le plurilinguisme. C'est pourquoi, l'Unesco oeuvre à sauvegarder toutes les langues », a indiqué Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco, dans son message annuel lu lors de la cérémonie par Roger Tello, journaliste et enseignant.

Participant activement et régulièrement à cette journée depuis quelque temps, la Société internationale de linguistique (Sil Congo), par le biais de Sosthène Kavada, a demandé aux participants, institutions et écoles de s'associer à leur structure pour leur expertise avérée en la matière afin de sauver les langues de la perdition. Sil Congo, a-t-il rencheri, dispose d'un matériel didactique adéquat et de plusieurs autres outils nécessaires d'apprentissage et de transmission des langues. Les échanges avec le public ont ainsi conforté l'opinion sur l'impérieuse nécessité d'apprendre les langues locales, de les écrire et de les transmettre aux générations à venir afin de garantir leur existence et surtout leur pérennisation.

De nombreuses écoles sont déjà à pied d'oeuvre et s'évertuent depuis quelque temps à ce devoir. C'est le cas de l'école privée Les bourgeons, l'école privée Les amis de Dora, Shakespeare school, Les génies de Fé. Leur participation remarquée à la journée a plus édifié et égayé le public. Tour à tour, les élèves ont fait admirer leur talent devant le public à travers le théâtre, les récitals, les déclamations, les animations diverses en langues maternelles et locales ...

Le clou de la jouréne a été la remise du trophée Joseph-Tchiamas pour la promotion des langues maternelles à l'école privée Les génies de Fé qui, depuis l'année dernière, a inscrit les langues nationales dans ses programmes pédagogiques. « Ce trophée est le fruit du travail abattu par l'école pour la promotion des langues nationales. Que les autres écoles suivent notre exemple et que les parents appuient également cette initiative qui vise à sauver nos langues », a souhaité Eric Ghislain Kodia, promoteur de cette école, recevant le trophée des mains des responsables présents à l'activité.

Des mets issus de la cuisine du terroir et la dégustation des boissons faites à base des produits locaux ont été servis aux convives à la fin de l'activité.