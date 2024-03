Madagascar: Football - Rôrô se focalise sur les matchs amicaux

Les réseaux sociaux ont beaucoup commenté la pré-liste des Barea en vue des matchs amicaux du 18 au 26 mars. Le coach Romuald Rakotondrabe ne souhaite pas faire des commentaires.

Beaucoup de passionnés du football malgache, et des Barea en particulier, s'expriment ces derniers jours après la publication de la liste des trente-trois présélectionnés pour les matchs amicaux prévus durant la fenêtre FIFA du 18 au 26 mars. Ils émettent des remarques, des commentaires, critiquent, et certains dénigrent même le sélectionneur et son staff en les qualifiant d'incapables et d'amateurs.

« Ce n'est pas le moment de polémiquer sur la situation. Je confirme avoir appelé, rencontré et consulté ces joueurs. J'ai également rencontré ou appelé leurs agents. Certaines de nos photos ensemble avec certains joueurs et leurs agents ont même été publiées sur les réseaux sociaux », réaffirme le sélectionneur Romuald Rakotondrabe, alias Rôrô.

« J'ai même enregistré quelques-unes de nos conversations téléphoniques», poursuit le coach des Barea. Le technicien a souligné qu'il a consulté d'autres joueurs, au moins quatre parmi ceux les plus commentés sur les réseaux sociaux, «mais ces joueurs ne m'ont pas donné le numéro de téléphone de leur agent respectif. Certains ont mis un frein à nos échanges. Par conséquent, nous n'avons pas pu conclure les négociations et nous ne les avons pas inclus dans la pré-liste », précise le sélectionneur.

Négociations

Ce dernier a souligné que son staff doit respecter le délai de présentation au plus tard le 3 mars, date limite d'envoi des convocations aux clubs respectifs des joueurs. Rôrô Rakotondrabe a énuméré quelques noms d'expatriés comme le milieu défensif de Villarreal en Espagne, Francis Coquelin, ou encore l'attaquant et meilleur buteur de Ratchaburi en Thaïlande, Njiva Rakotoharimalala, parmi ceux déjà consultés, mais pour différentes raisons ou à cause de blessures, ils ne figurent pas encore dans la pré-liste pour les prochains matchs amicaux autour du 18 mars.

Le technicien a souligné qu'ils pourront rejoindre la sélection pour les matches comptant pour la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en juin à domicile contre les Comores et le Mali. Les joueurs locaux, quant à eux, commenceront leur regroupement la semaine prochaine car ils sont encore préoccupés cette semaine par la reprise de la Pure Play Off.

La formule du tournoi, qui regroupe le Burundi, le Botswana et le Rwanda en plus de Madagascar, n'est pas encore définie. « Nous allons la définir avec les fédérations des nations concernées. Ce seront des matchs arrangés et chaque équipe jouera deux matchs chacune», avance Helly Zafinimanga, chef du département des compétitions au sein de la Fédération Malgache de Football.