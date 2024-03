Madagascar: One district factory - La formation en entrepreneuriat lancé

Quarante agents du ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC) suivent depuis trois jours une formation intensive axée sur le système minimal de trésorerie et les stratégies de marketing. Cette session, conçue pour former des formateurs en comptabilité et en techniques de vente, est indispensable pour l'entrepreneuriat en favorisant la bonne gouvernance, le développement et la pérennisation des entreprises, ainsi que le développement industriel.

Cette initiative vise à renforcer les compétences opérationnelles des agents du MIC, qui seront ensuite chargés de former et d'accompagner les bénéficiaires du projet «One District, One Factory» (ODOF), les coopératives, ainsi que les Petites et moyennes entreprises dans le cadre de l'initiative «Travail décent pour tous». L'objectif est de rendre les bénéficiaires et les coopératives du projet ODOF autonomes, en les dotant des compétences nécessaires pour améliorer, innover et spécialiser leurs activités et projets grâce à l'encadrement de ces formateurs qualifiés.

Cette formation est dispensée par le Conseil supérieur de la comptabilité, le Centre de gestion agréé et le Syndicat des industries de Madagascar, garantissant ainsi une expertise solide et diversifiée.

Ayant atteint sa vitesse de croisière, le programme ODOF franchit une nouvelle étape en visant à pérenniser l'utilisation des unités industrielles établies au niveau des districts et des communes. Un appel a été lancé pour promouvoir une gestion privée de ces unités, établissant ainsi un partenariat mutuellement bénéfique avec le ministère de l'Industrialisation et du Commerce. Au-delà des soixante-quinze unités de transformation déjà opérationnelles, le programme ODOF s'apprête à déployer une centaine d'autres unités industrielles, renforçant ainsi davantage le tissu économique local.