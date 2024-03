Madagascar: Connectivité - Blueline lance la nouvelle gamme Airfiber

Des solutions multiples. « Nous sommes fiers d'annoncer le lancement de la nouvelle gamme Airfiber, une étape majeure dans notre engagement continu envers l'innovation et la qualité de nos services internet. Initialement lancée en 2018, la gamme Airfiber s'est enrichie avec le temps, non seulement en diversifiant ses produits, mais aussi en intégrant des services qui complètent l'expérience de nos utilisateurs. Dans cette dynamique, nous comptons l'intégration de l'application IzyTV by Blueline, une solution IPTV. Désormais, les clients Airfiber auront accès à toutes les chaînes disponibles sur Blueline TV dès qu'ils sont connectés, et pourront profiter pleinement de tous leurs programmes favoris », fait savoir d'emblée Julien Lorel, directeur marketing et commercial, hier à Andranobevava au siège de Blueline.

Selon ses explications, « depuis 2021, Airfiber est connectée à la fibre optique de Blueline, offrant une connexion internet encore plus rapide, plus stable et plus fiable. Nous avons repoussé les limites pour offrir une expérience plus généreuse, répondant aux besoins croissants de nos utilisateurs avec les trois offres : Airfiber FIRST, Airfiber PLUS et Airfiber ULTRA».

Solution sur mesure

La gamme Airfiber se caractérise par le transfert de données à la vitesse de la lumière. Grâce à la technologie radio garantissant une connexion rapide, stable et fiable via une connexion sans fil. La connexion directe à la fibre optique. Connexion illimitée les soirs et les weekends: Les trois produits de la gamme Airfiber dont Airfiber FIRST, Airfiber PLUS et Airfiber ULTRA, partagent une caractéristiq ue essentielle. Aucune consommation de données n'est déduite pendant les soirs et les weekends, offrant ainsi une connectivité illimitée pour une expérience internet sans contrainte. Avec une installation facile et rapide permettant une mise en place en moins de 48 heures. Cette facilité d'installation s'avère pratique en cas de déménagement, assurant une continuité de la connectivité internet.

«Les clients Airfiber n'auront pas à craindre d'être facturés au-delà de leur forfait convenu initialement. Nous ne les ferons pas basculer automatiquement vers un forfait supérieur en cas d'atteinte de leur limite de consommation de données (FUP). Airfiber ne se limite également pas aux particuliers : avec la branche « Blueline Business », soutient Julien Lorel.

Dans la pratique, Airfiber offre également des solutions pour les entreprises. Ces offres dédiées aux clients professionnels permettent des solutions sur mesure avec une vitesse de connexion allant jusqu'à 10 GBPS, répondant ainsi aux exigences les plus élevées en matière de connectivité d'entreprise, la « 4G », le faisceau hertzien, mais aussi les solutions satellite ultra haut-débit.