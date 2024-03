Madagascar: L'improvisation pour promouvoir le théâtre sur l'île

Comme chaque année, le mois de mars à Madagascar coïncide avec une série d'événements autour du théâtre. La compagnie Miangaly, à l'origine de l'initiative « Rallye Moi(s) Théâtre » depuis sept ans, a décidé cette année de montrer à voir une autre facette de la discipline : l'improvisation.

« Ren-dez-vous-demain-a-vec-vo-tre-ma-ri ! » Les comédiens s'entrainent à l'épreuve « épistolaire avec contrainte » : ils doivent déclamer une lettre créée de toute pièce en direct, et ce en parfaite synchronisation. « Essayons de voir si à chaque fois qu'on finit une phrase, on peut ne pas systématiquement être sur les mêmes intonations de descente. »

Fela Razafiarison, la directrice de la compagnie Miangaly, dirige cet entrainement. Cette compagnie de théâtre organise des répétitions en dehors d'Antananarivo, pour capter un nouveau public et susciter de nouvelles passions autour de cette pratique. Ce jour-là, la répétition a lieu à l'espace culturel Kolomahaolo à Ampitatafika, en banlieue de la capitale malgache.

Rendre le théâtre accessible hors de la capitale

Selon la directrice, délocaliser le théâtre et promouvoir l'improvisation est un pari sur l'avenir : « La concentration en ville de tout ce qui est offre culturelle et artistique est quand même importante à Tana.On a cette volonté de rendre ce que nous faisons, ici, du théâtre, accessible aussi ailleurs qu'en centre-ville. Et l'improvisation théâtrale est une manière pour nous de rendre encore plus accessible le théâtre ! », explique-t-elle.

« Dès un premier atelier d'improvisation théâtrale, les participants comprennent tout de suite les enjeux des personnages, d'histoires, etc. Et surtout n'importe quelle personne - un enfant, un adulte, un ado, une personne un peu plus âgée - est directement happée par le théâtre, grâce à l'improvisation. Parce que c'est très dynamique, enjoué ... et fun ! », lance Fela Razafiarison.

La compagnie espère lancer cette année la première ligue d'improvisation malagasy, pour attirer plus de membres et ouvrir la voie aux compétitions internationales.