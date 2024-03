Maroc: Chichaoua - Avancement soutenu de l'opération de reconstruction post - séisme à la commune de Guemassa

Commune de Guemassa — L'opération de reconstruction des maisons totalement ou partiellement démolies par le séisme du 08 septembre dernier, avance à une cadence soutenue au niveau de la commune territoriale de Guemassa relevant de la province de Chichaoua.

Au niveau de plusieurs douars, à l'instar de Douar « Guemassa » ou encore « Tiklit », des bénéficiaires de l'aide financière directe dédiée à la reconstruction post-séisme, animés d'une forte volonté et de beaucoup d'enthousiasme de fermer définitivement cette parenthèse tragique liée au séisme, poursuivent l'édification de leurs bâtisses dans le strict respect des mesures liées à la sécurité et la qualité des produits et matériaux à utiliser.

Alors que certains habitants de ces deux Douars ont achevé les travaux d'aménagement des lots de terrain et la mise en place des fondations nécessaires, d'autres ont franchi des pas très importants en matière de reconstruction (phase de finition) comme c'est le cas pour Mme Zahra Lahab qui, après avoir bénéficié de la première tranche de l'aide financière directe dédiée à la reconstruction, a pu concrétiser son rêve, celui de voir sa maison enfin sortir du sol.

Si cette opération se poursuit dans des conditions optimales et à une cadence soutenue c'est grâce à une véritable synergie entre les différents intervenants et services concernés, et à la mobilisation constante et l'engagement permanent sur le terrain, des autorités locales qui n'ont pas lésiné sur les moyens, pour prêter main forte et apporter toute l'aide possible aux personnes impactées par le séisme d'Al Haouz.

Un engagement qui a pris corps dès les premières heures ayant suivi cette catastrophe naturelle, à travers un déploiement sur le terrain des autorités locales ayant assuré l'accompagnement, le suivi, l'orientation et l'assistance des personnes concernées, à la faveur de l'accomplissement de l'ensemble des procédures inhérentes à l'obtention de l'aide financière directe à la reconstruction, ainsi que des plans architecturaux et permis de construction nécessaires.

Et en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les autorités locales ont été fortement mobilisées afin d'offrir aux commissions techniques composées de topographes, architectes et experts en bâtiment, toutes les conditions nécessaires pour l'accomplissement de leur mission.

De même, dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de proximité prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et l'impératif majeur d'être proches des citoyens et à interagir positivement avec leurs besoins et aspirations, les autorités locales ont accordé à plusieurs opérateurs privés, toutes les facilités requises pour l'aménagement de Dépôts dédiés aux produits de construction, à proximité des zones abritant des maisons en reconstruction. L'objectif étant de réduire les coûts engendrés par le transport des produits de construction et de les mettre à la disposition des bénéficiaires en quantités suffisantes.

Un travail acharné et permanent qui se poursuit à un rythme soutenu à travers, le suivi, les visites récurrentes dans les chantiers de construction, le contrôle permanent de la conformité des produits de construction utilisés, outre le respect des plans architecturaux émis par les services compétents.

Approché par la MAP, Elachy Anass, Architecte, a indiqué que l'opération de reconstruction au niveau de la province de Chichaoua notamment dans la commune de Guemassa connait une évolution remarquable, grâce à l'implication exemplaire des autorités provinciales et des professionnels en charge de la construction mais aussi, à la réactivité positive de la population qui « nous a beaucoup aidé pour la concrétisation de ce chantier dans ses plus belles images ».

Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce grand chantier, un intérêt particulier a été accordé au respect de l'ensemble des critères liés à l'architecture, à la manière de construire, laquelle est en parfaite adéquation avec les spécificités inhérentes à cette zone.

Dans une déclaration similaire, Ilidaouen Khalid, fils de Zahra Lahab bénéficiaire de l'aide à la reconstruction, s'est félicité de l"avancement des travaux de construction qui ont atteint finalement la phase de finition, mettant en avant l'accompagnement, l'aide et le suivi permanents dont ils ont pu bénéficier de la part des autorités locales et des commissions techniques.

Il a fait part également de sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude dont, le Souverain a entouré les personnes sinistrées par le séisme et ce, depuis les premières heures de la survenue de cette catastrophe naturelle.

Il en est de même pour M. Ouahbi Abderrahmane, fils d'une autre bénéficiaire à Douar « Tiklit », qui a dit toute sa satisfaction par rapport à l'état d'avancement des travaux de reconstruction post-séisme, mettant en avant l'accompagnement et le suivi permanents de cette opération par les autorités locales et les différents intervenants.

En application des Hautes Instructions Royales, le gouvernement accorde une aide financière directe d'un montant de 140.000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80.000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées, rappelle-t-on.