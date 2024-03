Maroc: L'Autriche souligne le rôle central du Maroc dans la gestion des flux migratoires

Salzbourg — L'Autriche a souligné le rôle central du Maroc dans la gestion des flux migratoires, à l'occasion de la 3ème réunion du Groupe Migratoire Mixte Permanent (GMMP), tenue mardi et mercredi à Werfenweng.

Lors de cette réunion, présidée par le Wali directeur de la migration et de la surveillance des frontières au ministère de l'Intérieur, M. Khalid Zerouali, et le Directeur général de la Migration au ministère fédéral de l'Intérieur de l'Autriche, M. Peter Webinger, le Maroc et l'Autriche ont réitéré leur ferme détermination à approfondir leur coopération en matière de migration, au service des intérêts mutuels des deux pays.

A cette occasion, les résultats positifs de la Stratégie nationale d'immigration et d'asile, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ont été mis en exergue. Cette stratégie unique, au niveau de la rive sud de la Méditerranée, a permis de régulariser la situation d'un grand nombre d'immigrés et de faciliter leur intégration socioéconomique.

La délégation marocaine, qui comprend des responsables et cadres de différents secteurs concernés, a rappelé que le Maroc considère la migration comme un facteur d'enrichissement et de diversité. A ce titre, elle a souligné la nécessité de concilier l'approche sécuritaire et celle de développement, afin de gagner le pari des flux humains qui servent aussi bien les intérêts des pays d'accueil que ceux des pays d'origine, et a mis en avant les efforts inlassables du Royaume en matière de lutte contre l'immigration clandestine et de démantèlement des réseaux de trafic d'êtres humains.

De son côté, le responsable autrichien, qui était accompagné d'une importante délégation d'experts et de cadres des secteurs concernés, a souligné le rôle central joué par le Maroc, grâce à sa situation géographique, dans la gestion des flux migratoires, mettant en avant les étapes positives prises par les deux pays depuis leurs rencontres à Vienne en mai 2023 et à Marrakech en novembre 2023.

Les deux parties ont convenu d'une feuille de route portant sur la mise en oeuvre d'actions et d'initiatives concrètes traitant des différents domaines de la migration suivant une approche humaniste, globale et intégrée.

Cette réunion, qui s'est déroulée en présence de l'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Autriche, M. Azzeddine Farhane, s'inscrit dans le cadre de la dynamique des relations entre le Maroc et l'Autriche, après la visite du Chancelier autrichien, Karl Nehammer, au Maroc en février 2023, à la faveur de la célébration des 240 ans des relations diplomatiques bilatérales.