Sénégal: Al Nassr - En difficulté depuis quelques semaines à Al Nassr : Sadio Mané s'offre une deuxième chance

En difficulté depuis quelques semaines à Al Nassr, Sadio Mané reçoit une seconde chance. L'absence de Talisca pour 7 semaines est une aubaine pour le Sénégalais, en méforme depuis son retour de la CAN 2023. Il aura l'occasion de se relancer lors du match retour contre Al Ain en Ligue des champions asiatique, et de prouver qu'il est toujours un joueur de classe mondiale.

Le club saoudien Al Nassr a subi une double peine lors de son match aller des quarts de finale de la Ligue des champions asiatique contre Al Ain. En plus de la défaite (1 0), l'entraîneur Luis Castro a perdu son deuxième meilleur buteur, Anderson Talisca, sur blessure à quelques heures du coup d'envoi. Le Brésilien souffre d'une déchirure au muscle frontal et sera absent pendant environ 7 semaines. Sadio Mané qui était une fois encore écarté du groupe d'Al Nassr pour ce déplacement aux Émirats, a été rappelé expressément par Luis Castro pour remplacer Talisca forfait de dernière minute. La star Sénégalaise a donc pris le vol seul de Riyad aux Émirats rejoindre Al Nassr. Finalement, Sadio Mané n'a pas été influent et comme Cristiano Ronaldo, ils ont été impuissants face à la pression d'Al Ain qui s'est imposé 1-0 en quart de finale aller de la Ligue des Champions Asiatique. Une défaite qui met Al Nassr dos au mur, les jaune et bleu doivent s'imposer par deux buts d'écart dans une semaine pour se qualifier pour les demi-finales et ce, sans l'homme en forme Talisca (27 buts, 6 passes décisives en seulement 25 matchs cette saison avec Al Nassr). En tout cas, l'absence de Talisca est une occasion en or pour Sadio Mané. L'attaquant sénégalais, qui n'a marqué qu'un seul but en Ligue des champions asiatique cette saison, aura la chance de s'affirmer comme le leader offensif d'Al Nassr.

Une saison en demi-teinte

Depuis son arrivée à Al Nassr en provenance du Bayern Munich l'été dernier, Sadio Mané n'a pas encore atteint son plein potentiel. En 21 matchs de championnat, il a marqué 9 buts et délivré 4 passes décisives, des statistiques correctes mais loin de ses performances en Europe. Il n'a pas encore atteint son niveau de jeu habituel et il n'a pas été aussi décisif qu'on l'espérait. Le match retour contre Al Ain est donc une chance pour Sadio Mané de démontrer sa valeur. L'équipe aura besoin de lui pour marquer des buts et renverser la situation. Le contexte est favorable à l'ancien joueur de Liverpool, qui aura à ses côtés Cristiano Ronaldo, un autre joueur de classe mondiale. En tout cas, l'absence de Talisca est un coup dur pour Al Nassr, mais elle est une opportunité pour Sadio Mané. Le Brésilien était le deuxième meilleur buteur de l'équipe et son absence laisse un grand vide en attaque. Mané est l'attaquant le plus expérimenté d'Al Nassr après Ronaldo et il aura l'occasion de prendre le leadership en attaque.

Un avenir incertain pour le Sénégalais

L'avenir de Sadio Mané à Al Nassr est incertain. Des rumeurs de départ circulent déjà, avec notamment Galatasaray qui serait intéressé par le joueur. La performance du Sénégalais lors des prochaines semaines sera déterminante pour son avenir.

Mais Sadio Mané a le talent et l'expérience nécessaires pour réussir à Al Nassr. La blessure de Talisca lui offre une occasion en or de se relancer et de prouver qu'il est toujours un joueur de classe mondiale. Depuis son arrivée à Al Nassr, Mané a souvent été utilisé comme ailier, un rôle qu'il n'affectionne plus particulièrement, ayant perdu sa vélocité depuis son départ de Liverpool. En l'absence de Talisca, Mané devrait retrouver le poste d'attaquant axial, un poste où il est plus à l'aise et plus efficace.