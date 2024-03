Maroc: L'Initiative de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau offre l'opportunité de promouvoir des politiques hydriques plus efficaces (ministre)

Marrakech — L'Initiative de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) sur la gouvernance de l'eau (WGI) offre aujourd'hui l'opportunité de promouvoir des politiques hydriques plus efficaces et durables, de même qu'elle facilite l'échange de bonnes pratiques et la diffusion des connaissances, a souligné, mardi à Marrakech, la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri.

"La WGI ouvre le champ du développement de la coopération entre les secteurs public et privé, aux niveaux des gouvernements et les parties prenantes pour relever les défis liés à l'eau, en période de crise et de changements climatiques", a ajouté la ministre, dans une allocution lue en son nom par le Secrétaire Général du Département de l'Habitat et de la Politique de la ville, Youssef Hassani, lors de la 19è Réunion sur l'initiative de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau.

S'adressant aux maires présents à cette rencontre, "en tant que leaders agissant comme acteurs de la gouvernance de l'eau à l'échelle locale", Mme El Mansouri a indiqué que "la WGI nous fournit une plateforme unique à même de nous permettre de contribuer au débat mondial sur l'eau, d'échanger nos expériences et de partager des solutions concrètes pour la gestion intégrée de cette ressource vitale".

"Pour accompagner, anticiper, tirer profit de l'urbanisation et garantir la durabilité de nos territoires, le Maroc a opté pour une planification urbaine renouvelée, anticipative et prospective à différentes échelles, consacrant une place primordiale à la question de l'eau au vu de son enjeu stratégique dans la structuration du développement territorial à l'échelle nationale", a-t-elle enchaîné.

Et de poursuivre que "la préservation et la valorisation des ressources en eau représentent un enjeu majeur en termes d'adaptation au changement climatique, qui impose de repenser autrement notre façon de planifier et de concevoir nos territoires en tenant compte de cette ressource".

Dans ce contexte, Mme El Mansouri a indiqué que son Département, conscient de l'importance de relever ce défi, s'est doté, en étroite collaboration avec les départements ministériels concernés et des organismes internationaux, d'une feuille de route visant la prise en compte des principes d'efficience en matière de gestion de l'eau dans la planification, l'aménagement urbains et la construction.

"Cette feuille de route est axée sur le renforcement de l'arsenal juridique et normatif, la mise en place de référentiels techniques, le développement de projets pilotes, la sensibilisation, le renforcement des capacités des intervenants et le développement de solutions de financement appropriées", a-t-elle précisé.

Pour sa part, la Directrice du Centre de l'OCDE pour l'entrepreneuriat, les petites et moyennes entreprises, les régions et les villes, Mme Lamia Kamal-Chaoui, a indiqué que l'eau est aujourd'hui reconnue comme un enjeu mondial crucial et un enjeu politique qui doit interpeller les décideurs au plus haut niveau.

"L'eau a toujours été une priorité dans la collaboration entre l'OCDE et le Maroc, comme en atteste l'attribution du Grand Prix Mondial Hassan II de l'eau, à l'OCDE en 2018 pour récompenser les travaux de la WGI", a-t-elle rappelé.

Et de poursuivre que les ressources en eau sont devenues pour un nombre croissant de pays, un enjeu de sécurité nationale de plus en plus préoccupant, en raison des pressions sur les ressources en eau qu'exercent le changement climatique, les évolutions démographiques et l'expansion urbaine.

Ces enjeux ont des impacts différenciés sur les territoires au sein des pays, a-t-elle ajouté, soulignant la nécessité de renforcer la capacité des gouvernements locaux à y faire face.

De son côté, le Secrétaire général de Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique), Jean-Pierre Elong Mbasi, a expliqué que le monde connaît actuellement un stress hydrique et une crise critique de l'eau qui pourrait être exacerbée par le changement climatique, soulignant la nécessité d'oeuvrer à la préservation des ressources en eau, dont un pourcentage important se perd dans les mers.

La 19è Réunion sur la WGI vise à mettre en exergue la contribution de cette initiative aux agendas mondiaux et au 10è Forum mondial de l'eau, à partager les expériences sur la gouvernance de l'eau face aux catastrophes naturelles et au changement climatique, et à établir un dialogue sur les prochaines étapes de l'initiative pour la période 2024-2027.

Les travaux de cette rencontre sont axés sur diverses thématiques, notamment "les contributions de l'initiative de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau aux agendas mondiaux dans le domaine hydrique", "vers la 10è édition du Forum mondial de l'eau et l'élaboration d'un guide sur la mise en oeuvre locale des principes de l'OCDE", "l'économie bleue durable dans les villes", "les régions et les bassins hydrauliques" et "l'économie circulaire".