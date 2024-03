Maroc: L'officier de police Imane Elmardi, un modèle de dévouement au sein du 'GMS 99'

Rabat — D'un pas ferme et assuré, l'officier de police Imane Elmardi évolue au sein du Groupement mobile de sécurité 99 de Rabat (GMS 99), faisant montre de beaucoup de dévouement et de discipline pour prouver sa compétence professionnelle.

Discipline, tact et fermeté sont les premières qualités citées par plusieurs de ses collègues, en plus d'un parcours d'études exceptionnel lui ayant permis d'intégrer les services de police et de signer un parcours professionnel réussi comme le soulignent plusieurs témoignages.

L'entrée d'Imane Elmardi aux services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a été la consécration d'un parcours académique et scientifique de plusieurs années lui ayant permis d'accumuler des expériences diverses et d'intégrer en tant qu'officier de police un service de sûreté autrefois réservé aux hommes.

Elle a vu le jour en 1997 et a grandi dans la ville de Salé où elle a fait ses études et décroché le Baccalauréat en Sciences de la vie et de la terre en 2015, puis une Licence en économie et un Master en sciences politiques et économiques de l'Université Ibn Tofail de Kénitra, pour après poursuivre ses études de Doctorat ès Sciences économiques et politiques.

Les diverses aptitudes acquises par Imane pendant sa formation académique ont constitué une base fertile pour le développement de ses compétences en tant qu'officier de police, à l'issue de la formation dont elle a bénéficié à l'Institut Royal de police de Kénitra, qu'elle a intégré en 2020 après avoir réussi les examens oraux, écrits et physiques.

Dans une déclaration à la MAP, Imane a indiqué que son passage au sein de l'Institut Royal de police de Kénitra représente une expérience ancrée dans sa mémoire, lui ayant permis de renforcer ses compétences professionnelles et d'acquérir des connaissances dans divers domaines scientifiques, outre les cours et les formations théoriques et pratiques lui ayant conféré l'aisance et le dévouement nécessaires dans l'exécution de ses fonctions.

"La formation et les entraînements physiques dont nous avons bénéficié au sein de l'Institut Royal de police de Kénitra ont été les mêmes dispensés à nos collègues hommes dans toutes les spécialités, que ce soit pour la police judiciaire, les renseignements généraux ou la sûreté publique", a-t-elle rappelé.

La jeune femme a a, à cet effet, témoigné de sa fierté d'être l'une des premières femmes officiers à intégrer les groupements mixtes, assurant que cela a constitué "une occasion de démontrer nos compétences et nos aptitudes acquises dans l'Institut Royal de police de Kénitra".

Après avoir réussi avec brio sa formation au sein de l'Institut, elle a intégré les groupements constitués en 2021, débutant sa carrière au sein de la DGSN dans les services de gestion administrative.

Imane s'est dite particulièrement fière d'être la première femme officier de police à intégrer la gestion administrative du Groupement mobile de sécurité (GMS 99), fonction qui était exclusivement réservée aux hommes. Les efforts de la DGSN pour l'insertion des femmes dans les différents services et domaines d'intervention de la police ont permis que la présence d'une femme au sein de ce service soit aujourd'hui habituelle, a-t-elle relevé.

Elle a souligné, dans ce sens, que ses fonctions administratives au sein de la GMS 99 portent principalement sur la coordination administrative, la supervision de la coordination administrative, l'organisation et le contrôle des requêtes du personnel du GMS 99, des dix autres équipes relevant du groupement avec les services centraux, l'envoi de correspondances et la coordination de la distribution des notes de la direction et des départements.

Elle répond avec un sourire et par la négative lorsqu'on lui demande si des obstacles se sont dressés devant son intégration dans son lieu de travail ou si la nature de son métier a impacté sa vie familiale, assurant que le milieu qui l'a vue grandir l'a fortement encouragée à embrasser cette profession et que son intégration au sein de son travail au GMS 99 a été facile.

Imane a souligné, à cette occasion, qu'elle avance avec ambition et sérieux dans son parcours de développement personnel en parallèle avec sa profession, en poursuivant des études dans le cycle du Doctorat afin d'aiguiser ses connaissances et ses aptitudes professionnelles et ainsi réaliser son ambition d'occuper des postes de responsabilité dans les rangs de la DGSN.

La jeune officier de police a également exprimé sa fierté d'appartenir à cette profession et de la présence accrue des femmes au sein de la DGSN, saluant les progrès que ces femmes ont pu accumuler grâce à leur excellence et efficacité et estimant que la Journée internationale de la femme est une occasion de les célébrer et de valoriser leurs efforts.