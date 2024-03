Sénégal: Zone Ocde - L'inflation globale ralentit pour atteindre 5.7 % en janvier 2024

L'inflation en glissement annuel dans la zone Ocde, mesurée par l'indice des prix à la consommation (Ipc), a diminué, passant de 6.0 % en décembre 2023 à 5.7 % en janvier 2024.

Selon un communiqué de presse, l'inflation globale a baissé dans les deux tiers des pays de l'Ocde, les plus fortes diminutions (un point de pourcentage ou plus) ayant été observées en Tchéquie, en République slovaque, en Hongrie, en Autriche et en Islande. L'inflation a été inférieure à 3% (ou a été négative) dans 14 pays de l'Ocde en janvier 2024, contre 11 pays en décembre 2023.

L'inflation hors alimentation et énergie (inflation sous-jacente) dans la zone Ocde a été globalement stable, à 6.6 % en janvier 2024 après 6.7 % en décembre 2023, et elle est restée plus élevée que l'inflation globale comme au cours des neuf derniers mois. L'inflation de l'énergie dans la zone Ocde a été négative depuis mai 2023 et l'est restée dans 23 pays de l'Ocde. En revanche, l'inflation de l'énergie a été supérieure à 25 % en Türkiye et en Colombie en janvier 2024. L'inflation de l'alimentation a continué à ralentir, pour atteindre 6.2 % en janvier 2024, après 6.7 % en décembre 2023. Elle a baissé dans les trois quarts des pays de l'Ocde et a été inférieure à 10 % partout, sauf en Türkiye.

%

L'inflation en glissement annuel dans le G7 a baissé pour atteindre 2.9 % en janvier 2024, après 3.2 % en décembre 2023, son niveau le plus bas depuis avril 2021. L'inflation sous-jacente dans le G7 a été globalement stable. L'inflation globale a diminué dans tous les pays du G7 à l'exception de l'Italie, où elle a légèrement augmenté mais est restée la plus basse des pays du G7, et du Royaume-Uni, où elle a été stable. L'inflation de l'alimentation a baissé d'un point de pourcentage ou plus en France, au Canada, au Japon et au Royaume-Uni, tandis que l'inflation de l'énergie a été négative dans tous les pays sauf en France. Les produits hors alimentation et hors énergie ont été les principaux contributeurs à l'inflation globale dans la plupart des pays du G7 en janvier 2024.

Dans la zone euro, l'inflation en glissement annuel mesurée par l'indice des prix à la consommation harmonisé (Ipch) a été globalement stable, à 2.8 % en janvier 2024 après 2.9 % en décembre 2023. L'inflation sous-jacente est restée globalement stable, tandis que l'inflation de l'alimentation a diminué pour le dixième mois consécutif et a atteint 5.4 %. L'estimation rapide d'Eurostat pour février 2024 indique une baisse de l'inflation globale (qui aurait atteint 2.6 %) et de l'inflation sous-jacente dans la zone euro, accompagnée d'un ralentissement de la baisse des prix de l'énergie.

Dans le G20, l'inflation en glissement annuel a été globalement stable, à 6.4 % en janvier 2024 après 6.5 % en décembre 2023. En Chine, l'inflation est restée négative, en baisse, atteignant moins 0.8% en glissement annuel. L'inflation globale a également diminué en Inde tandis qu'elle a augmenté en Afrique du Sud et a encore accéléré en Argentine. Elle a été globalement stable en Arabie saoudite, au Brésil et en Indonésie.