Sénégal: 13ème édition des jeux africains - Le judo sénégalais veut faire le plein de médailles

Seule discipline sénégalaise à avoir glané une médaille d'or lors des derniers jeux africains, le judo sénégalais sera en première ligne à la 13ème édition prévue du 8 au 23 mars à Accra au Ghana. Malgré le gel des compétitions internationales par la Fédération sénégalaise de Judo et Disciplines assimilées (FSJDA), suite à la démolition du Dojo national Me Amara Dabo, les combattants ambitionnent de faire le plein de médailles sur les tartans.

Dans trois jours s'ouvriront les 13èmes Jeux Africains qui se déroulent du 8 au 23 mars à Accra au Ghana. Parmi les 11 disciplines sénégalaises qui seront en lice, le judo sénégalais sera au premier plan avec 6 combattants et trois encadreurs. Malgré le gel des compétitions internationales par la Fédération sénégalaise de Judo et Disciplines assimilées (FSJDA), en réaction à la démolition du Dojo national Me Amara Dabo, le judo sénégalais veut marquer sa présence lors de cette compétition panafricaine. Il s'agira, selon la direction technique nationale, de faire le plein de médailles. Lors de la précédente édition des Jeux africains au Maroc en 2019, le Sénégal s'était engagé dans 15 disciplines et avait terminé 22e place sur les 54 pays avec une moisson de 22 médailles dont une en or, 5 argents et 16 en bronze.

Le judo a été la seule discipline à avoir glané cette unique médaille d'or par le truchement de Mbagnick Ndiaye. «Nous sommes en train de nous préparer mais difficilement. On nous a retiré le dojo national mais Dieu est Grand. Actuellement, nous nous entrainons au niveau de l'Asfa avec les militaires. La préparation se poursuit et on est fin prêts. On est conscients de cela. Nous voulons ramener plus de médailles d'or. Nous travaillons avec les jeunes comme Mbagnick Ndiaye, Abderrahmane Diao, Monica Sagna et tant d'autres jeunes qui sont dans la tanière», a souligné sur Rfm, Kalidou Ba, le directeur technique des équipes nationales du judo. La délégation devrait rallier hier, mardi 5 mars le Ghana.

A rappeler que 98 athlètes accompagnés de 28 encadreurs et 9 médecins sont attendus aux joutes ghanéennes. Ils seront en lice en athlétisme, football U20 (garçons et en filles), badminton, natation, taekwondo, karaté, judo, lutte, tennis de table, triathlon et beach volley (garçons et filles).