Sénégal: Conseil interministériel sur les eaux de surface - Le Premier ministre Amadou Ba fait 15 recommandations

Le Premier Ministre Amadou Ba a présidé ce 5 mars 2024 un Conseil interministériel sur les projets de mobilisation et de valorisation des eaux de surface. Selon un document, dans son propos introductif, le Chef du Gouvernement a insisté sur l'urgence d'aborder la problématique de la mobilisation et la valorisation de nos eaux de surface dans un contexte où la ressource devient de plus en plus rare.

« Nous sommes confrontés à un défi majeur, à savoir, assurer un approvisionnement adéquat en eau pour nos concitoyens, tout en veillant à la préservation et à la gestion durable de nos ressources hydriques. Nous devons être conscients des défis auxquels nous sommes confrontés. Les effets du changement climatique se font sentir de manière de plus en plus marquée, avec des pluies devenues imprévisibles et irrégulières. Nous devons, par ailleurs, faire face à une demande croissante en eau, tant pour les besoins domestiques que pour l'agriculture, l'industrie et la production d'énergie » a rappelé le Premier Ministre Amadou Ba, non sans relever l'impact des nombreuses réalisations du Chef de l'Etat, en ce sens. C'est le cas, à titre d'exemple, du projet des agropoles, conditionné à une bonne maîtrise de l'eau pour garantir les productions agricoles, pastorales et piscicoles attendues.

Au terme des échanges, le Premier Ministre Amadou Ba a engagé le Gouvernent pour une mise en œuvre diligente des recommandations suivantes. Le Ministre de l'Eau en relation avec le Ministre, Secrétaire général du Gouvernement prendra les mesures pour accélérer le processus d'adoption du Code de l'Eau qui vise à redynamiser le dispositif juridique et institutionnel de gestion des ressources en eau, à travers le Conseil supérieur de l'Eau et le Comité technique de l'Eau. Le Ministre de l'Eau finalisera et veillera à l'application de la stratégie d'amélioration de la qualité de l'eau ; à la modernisation et au renforcement du dispositif d'entretien et de suivi qualitatif et quantitatif des eaux de surface y compris la police de l'Eau.

%

Le Ministre de l'Eau élaborera et mettra en œuvre un projet d'éradication des végétaux aquatiques envahissants en privilégiant la valorisation de plantes telles que le typha. Le Ministre de l'Eau en relation avec le ministre de l'Economie veillera à accélérer la mise en oeuvre du Projet de Sécurisation de la Qualité des eaux du lac de Guiers (Praseg) financé par l'Etat du Sénégal avec l'accompagnement du Royaume des Pays-Bas.

Le Ministre des Finances procédera, dans le cadre du Preferlo, en relation avec le ministre de l'Economie et le ministre de l'Eau, à la mobilisation des ressources nécessaires pour le paiement des impenses de la phase 1 et anticiper sur le financement de la phase.

Le Ministre des Finances prendra les mesures utiles, en relation avec le ministre de l'Eau, pour accélérer la mise en oeuvre de la phase 1 du Projet intégré de sécurité de l'eau et de l'assainissement (Pisea), et anticiper sur l'agenda de la phase 2 ;

Le Ministre de l'Economie prendra les dispositions pour diligenter, dans le cadre du projet de Mobilisation des Eaux de surface du bassin de Baobolong, l'instruction de la requête de financement auprès de la Banque islamique de Développement et du Royaume des Pays-Bas.