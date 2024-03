Afrique: Tunisie/Italie - Une coopération bilatérale en pleine expansion

Le diplomate italien Alessandro Prunas a réaffirmé, lors de sa rencontre avec la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, la détermination de son pays à renforcer la coordination entre les différentes parties et la mise en oeuvre de multiples programmes de coopération.

Le nouvel ambassadeur d'Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, a souligné l'engagement de Rome, à soutenir la Tunisie, à poursuivre le renforcement du partenariat bilatéral et à intensifier la coopération financière à un niveau multipartite, d'autant plus que son pays préside le Sommet du G7 en 2024.

Le diplomate a réaffirmé, lors de sa rencontre tenue hier, avec la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, la détermination de son pays à renforcer la coordination entre les différentes parties et la mise en oeuvre de multiples programmes de coopération en cours.

La rencontre a été une occasion au cours de laquelle les deux parties ont évoqué la coopération entre les deux pays et les moyens de la renforcer.

La ministre a mis en avant la qualité des liens historiques entre la Tunisie et l'Italie et les relations d'amitié et de coopération bilatérale. Elle a également souligné l'importance de poursuivre l'action commune, en vue de renforcer le partenariat et développer la coopération économique, aussi bien au niveau bilatéral que multipartite. Nemsia a indiqué que la Tunisie est parvenue à résister aux crises successives qui ont marqué la conjoncture économique et géopolitique internationale, en dépit de son impact direct sur les équilibres financiers publics, ajoutant que la Tunisie est parvenue à respecter ses engagements financiers extérieurs et oeuvre à dynamiser la croissance, les facteurs de production et la création de la richesse.