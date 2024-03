Tunisie: Tourisme - La Tunisie à l'ITB Berlin

Des professionnels tunisiens opérant dans les secteurs de l'hôtellerie, de voyages, du tourisme durable, de l'aviation participent actuellement au Salon International du Tourisme et des voyages de Berlin

La Tunisie participe au salon de la Bourse internationale du tourisme à Berlin, en Allemagne, du 5 au 7 mars, qui constitue l'événement touristique le plus important au monde.

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mohamed El Moez Belhassine, a inauguré hier le stand tunisien présent à cette 55e édition du Salon, selon un communiqué publié par le ministère du Tourisme.

Le ministre a visite le pavillon national et s'est entretenu avec les professionnels tunisiens, soulignant l'importance de ces rencontres pour soutenir notre tourisme et promouvoir la destination Tunisie, d'autant plus que le salon attire plus de 5.500 exposants de 170 pays.

La version actuelle du Salon international du tourisme et des voyages de Berlin a vu la participation de professionnels tunisiens dans les secteurs de l'hôtellerie, des agences de voyages, du tourisme durable et de l'aviation ainsi que des responsables de structures de gestion des destinations à Zaghouan, Mahdia, Djerba et Tunis-Carthage.